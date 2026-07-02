La dernière annonce choc de PlayStation aurait potentiellement lâché un indice de taille quant à la possible date de sortie de la PS6, sa console nouvelle génération.

Hier, PlayStation a annoncé à la stupeur générale qu'elle prévoit de mettre fin à la production de disques à l'horizon 2028. Alors que les derniers rapports laissaient entendre que la PS6 pourrait sortir dès 2027, il se pourrait finalement que le géant japonais ait laissé entendre que sa console nouvelle génération arriverait en même temps que l'adoption d'un écosystème 100% numérique. On décortique tout cela.

Une sortie de la PS6 concomitante à la mort du physique chez PlayStation ?

Rétrospectivement, les signes d'une transition lente mais inévitable vers la dématérialisation chez PlayStation (mais aussi par extension Nintendo et Xbox) étaient sous nos yeux depuis un moment. Avec une PS5 Pro de base sans lecteur, on commençait déjà à entrevoir cette transition. Tout portait à croire que la PS6 de base allait emprunter le même chemin. Mais à la lumière de la récente annonce du géant japonais, il semble clair qu'il ne sera même pas question de vendre un lecteur séparément, compte tenu du fait que... la firme ne fabriquera plus les disques à mettre dedans.

Dès lors, puisque PlayStation a annoncé la date du décès du physique pour ses futurs jeux à 2028, est-ce à dire que la PS6 sortirait finalement la même année, plutôt qu'en 2027 comme les derniers rapports le laissaient entendre ? Cela tomberait sous le sens, et pourrait dans le même temps permettre de laisser le temps à la crise de la mémoire, à imputer en partie à la course toujours plus folle au développement de l'IA, de se tasser, si une telle chose est seulement encore possible.

Si toutefois le prix des composants comme la RAM et le stockage venaient à revenir à des valeurs plus acceptables à l'horizon 2028, cela pourrait signifier que Sony serait alors en mesure de proposer la PS6 en-dessous du seuil symbolique et tant craint des 1 000 dollars... ou pas. Plus que jamais, l'avenir semble aussi incertain qu'inquiétant, dans ce domaine comme tant d'autres. Il convient quoi qu'il en soit d'attendre des annonces officielles plus concrètes pour en avoir le cœur net.

Source : PlayStation.Blog