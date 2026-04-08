La sortie de celle qu'on nomme pour le moment la « PS6 » fait beaucoup débat sur la toile. Mais un leaker tend à rassurer les joueuses et les joueurs.

Cette année, la PlayStation 5 va fêter ses 6 ans. À ce titre, le monde du gaming commence à regarder sérieusement vers l'avenir alors que la génération de consoles approche de sa conclusion. La PS6 se prépare déjà en coulisses, il reste alors à savoir quand nous l'aurons entre les mains. La question fait l'objet de bien des discussions sur Internet, entre ceux qui l'attendent l'année prochaine et les autres qui pensent à un report ultérieur. De son côté, un leaker semble bien sûr de la fenêtre la plus probable.

Un indice rassurant pour la sortie de la PS6

Bien que PlayStation n'aie pas encore mentionné explicitement son nom, le constructeur a plusieurs fois évoqué sa future console de façon officielle. Il faut dire que la PS6 fait déjà briller les étoiles dans les yeux de bon nombre de joueuses et de joueurs. Les brevets repérés laissent espérer une machine beaucoup plus puissante après une PS5 qui n'a pas tout à fait répondu aux attentes des gamers les plus exigeants.

Toutefois, le hardware potentiel embarqué sur la PS6 anime sacrément les discussions. Ces derniers temps, l'IA et son influence sur le prix de la RAM inquiètent. Le week-end dernier encore, cela animait largement le forum de NeoGAF. Un internaute qui se fait appeler yogaflame interpelait KeplerL2, un leaker qui a déjà partagé plusieurs informations officieuses et hypothèses autour de la future console :

Une nouvelle génération de PSP est envisageable pour l'année prochaine. Mais c'est impossible, irréaliste et illogique d'envisager un lancement de la PS6 en 2027, surtout compte tenu de l'essor de l'IA qui entraîne une hausse des prix des composants et du fait que la PS5 et la PS5 Pro se vendent toujours comme des petits pains. yogaflame, sur NeoGAF.

Ce message intervient en réponse à KeplerL2 qui réagissait lui-même à un autre membre du forum. Le leaker n'en démord pas : pour lui, la PS6 sortira bien l'année prochaine. L'un de ses arguments qu'il avance est loin d'être absurde. De façon rhétoriques, il demande : « Tu crois vraiment qu'AMD va gaspiller des moyens pour valider un produit s'ils pensent qu'il sera repoussé ? ».

Sony et le fabricant américain AMD avaient en effet annoncé leur collaboration fin 2025 pour « l'avenir de Play ». Un partenariat qui devrait encourager une sortie en temps et en heure de la PS6. Alors, sera-t-il au rendez-vous en 2027 ? Il faudra encore attendre un peu pour en avoir la confirmation, mais ce n'est pas impossible.