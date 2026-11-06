À l’occasion de son dernier bilan financier, Sony a officiellement donné des nouvelles de la PS6, et les choses semblent progresser comme il se doit pour la prochaine PlayStation.

Cela va bientôt faire deux ans maintenant que Sony a officiellement annoncé son fameux « Project Amethyst », dont l’objectif est de permettre de donner naissance à l’architecture de ses futures consoles. Des consoles qui, on s’en doute, comprendront naturellement la PS6, mais aussi potentiellement une PS6 Portable si l’on en croit les rumeurs. Et après nous avoir donné quelques nouvelles de la machine au cours de l’été, PlayStation réitère en confirmant que les choses « progressent comme prévu » pour la compagnie.

Sony donne officiellement des nouvelles de la PS6

C’est plus précisément à l’occasion de son dernier bilan financier, partagé hier par Sony, que la directrice financière a donné des nouvelles – toujours sans la nommer directement – de la PS6. « Pour le prochain exercice [fiscal], nous avons pour objectif de continuer à renforcer l’engagement des utilisateurs et à consolider notre monétisation grâce au lancement de titres phares et à l’extension de notre offre », a notamment déclaré Lin Tao. « Nous comptons également réaliser des progrès significatifs dans la préparation de la plateforme next-gen ».

Pour PlayStation, cela passera alors par davantage d’investissements dans « la nouvelle plateforme », à laquelle une « grande importance » sera accordée dès le début du prochain exercice fiscal. « Nous devons veiller à la solidité de notre plateforme et réfléchir à la manière la plus rationnelle d’y investir », a-t-elle déclaré. Six ans après la sortie de la PS5, il faut donc croire que Sony est maintenant plus prêt que jamais à mettre les bouchées doubles sur la PS6 qui, à en croire certains bruits de couloir, pourrait être annoncée dès 2027.

Bientôt une annonce en bonne et due forme pour la PS6 ?

Malheureusement, c’est toujours sans aucune confirmation de cette information que s’est clôturée la prise de parole de PlayStation, Tao s’étant contentée de déclarer que « cela sera annoncé en temps voulu dans le futur ». Profitons-en pour rappeler qu’en août dernier, Hiroko Totoki, PDG de Sony, affirmait de son côté que « la compagnie n’avait toujours pas fixé de date de lancement » pour la PS6, et se contentait pour le moment de surveiller l’état du marché afin de s’assurer de prendre les meilleures décisions possibles pour la console.

« Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans ce contexte », déclarait-il en faisant référence à l’explosion du prix des composants et de la RAM. Ce qui faisait alors déjà écho à ses propos tenus en mai 2026, où il affirmait que Sony n’avait « pas encore décidé à quel moment [ils] lanceraient la nouvelle console, ni à quel prix ». Car forcément, le prix de la PS6 fait également l’objet de nombreux débats, surtout au regard des rumeurs qui prétendent que la Xbox Helix pourrait par exemple grimper jusqu’à 1 800$ lors de son lancement.

Qu’attendre de la PS5 en 2027 ?

Mais inutile de préciser que tout cela ne reste que de l’ordre de la rumeur, et que le mieux à faire reste d’attendre des informations officielles de la part des constructeurs. Pour ce qui est de PlayStation, en attendant la PS6, la PS5 reste encore loin d’avoir dit son dernier mot. Dès le 28 janvier 2027, les joueurs pourront ainsi se lancer à la découverte d’Until Dawn 2, tandis que God of War Laufey, tout juste reporté, arrivera quant à lui le 20 mai 2027. Il se murmure également que Naughty Dog pourrait enfin faire son grand retour avec Intergalactic: The Heretic Prophet.

Source : Sony (via Video Games Chronicle)