Et si Sony lâchait la PlayStation 5 Pro au profit de la PS6 ? C’est ce que laisse entendre une nouvelle rumeur venant d’un insider aux sources souvent avérées. On fait le point.

Les rumeurs autour des prochaines consoles de Sony n’en finissent plus. Quelques heures plus tôt, de nouveaux bruits de couloir laissaient entendre l’arrivée d’une certaine PS5 Pro dès le mois d’avril 2023 alors que les stocks de la version se stabilisent enfin. L’insider Tom Henderson avait de son côté entendu parler d’un modèle plus léger avec un lecteur de disque externe. Le leaker fait un point sur tous ces on-dit et la PS6 est de nouveau évoquée.

La PS5 Pro abandonnée au profit de la PS6 ?

Après deux ans de pénurie, la PS5 est enfin plus facile à trouver. Cela n’empêche visiblement pas Sony de se tourner vers l’avenir et de penser à sa prochaine console. Or justement, quelle sera la prochaine machine commercialisée ? La PS5 Pro, le version spéciale avec un lecteur de disque détachable ou la PS6 ? Suite aux rumeurs d’un modèle plus puissant qui proposerait un système de refroidissement liquide, l’insider Tom Henderson a décidé de partager de nouvelles informations. Selon lui, l’éditeur japonais ferait t purement et simplement l'impasse sur une PS5 Pro ou un quelconque modèle mid-gen pour passer directement à la PS6.

« La version régulière de la PlayStation 5 n’a pas encore été pleinement exploitée et elle ne sera probablement pas disponible en masse avant la fin de l’année. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai plus entendu parler de la PS6 que de la PS5 Pro », explique-t-il dans une série de tweets. Une nouvelle version de la console actuelle serait bien prévue mais il ne s’agirait en aucun cas d’un modèle Slim. Sony arrêterait en effet complètement la production de la machine telle qu’on la connaît d’ici la fin de l’année pour la remplacer par la fameuse PS5 avec lecteur de disque détachable.

Une sortie de la PlayStation 6 plus rapide ?

Une manœuvre qui permettrait au constructeur de réduire ses coûts de production et de livraison en ne livrant plus qu’une seule et unique console. La nouvelle PlayStation 5 entrerait en production dès avril en vue d'une commercialisation en septembre 2023.

Est-ce que cela signifie que la PS6 pourrait arriver plus tôt que prévu ? Rien n’est moins sûr. Dans des documents internes, Sony semble déjà avoir une date de sortie en tête et elle se situerait au plus tôt d’ici 2028. Reste maintenant à savoir si l’éditeur souhaite réellement passer à la nouvelle génération sans proposer une PS5 Pro d’ici quelques années. Si Microsoft venait de son côté à sortir une révision de sa Xbox Series X, il serait difficile d'imaginer que le constructeur japonais ne réponde pas.