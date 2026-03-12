La PS6 pourrait-elle finalement sortir plus vite qu’on ne le croyait ? De nouvelles infos viennent remettre le doute, même si cela risque de ne pas plaire à tous les joueurs.

Tandis que les choses s’activent grandement du côté de chez Xbox, qui se prépare doucement mais sûrement pour sa prochaine génération avec l’annonce de « Project Helix », du côté de chez PlayStation, en revanche, le silence règne. Pourtant, ce n’est déjà plus un secret : Sony travaille activement sur la PS6, nom de code « Project Amethyst », annoncée en octobre 2025. Et même si les rumeurs font état d’un potentiel retard dans la production de ces futures machines, de nouveaux bruits de couloir viennent aujourd’hui nous éclairer sur leur fenêtre de sortie.

La PS6 serait toujours prévue pour fin 2027

En effet, si vous avez suivi l’actualité au cours des derniers mois, vous n’êtes probablement pas sans savoir que la crise qui touche le marché de la RAM inquiète actuellement plus d’un constructeur dans l’industrie de la tech. Car au-delà même des prix des composants, et donc des produits à l’arrivée, c’est tout le pipeline de production qui pourrait s’en retrouver impacté. Résultat : selon certains insiders et journalistes, il fallait probablement s’attendre à une sortie plus tardive que prévu pour la PS6 comme pour la prochaine Xbox.

Toutefois, dans cette industrie, les choses peuvent très vite évoluer. Et alors que le média Bloomberg révélait le mois dernier que cela pourrait potentiellement conduire PlayStation à décaler la sortie de la PS6 à 2028, voire même 2029 dans le pire des cas, une nouvelle source vient finalement réaffirmer une fenêtre de sortie bien plus anticipée que prévu. Car d’après KeplerL2, insider réputé dans tout ce qui touche de près ou de loin au hardware, « la Xbox et la PS6 sont toujours prévues pour les fêtes de fin d’année 2027 ».

Ce qui, au vu de l’intensification de la communication de Xbox ces derniers jours, pourrait ne pas être très surprenant de la part de la firme de Redmond, contrairement à celle de Sony. D’autant plus que l’insider ne s’arrête pas là. Dans un autre message toujours publié sur les forums de NeoGAF, il ajoute que la fameuse PS6 Portable, encore non annoncée de son côté, serait elle aussi toujours dans les tuyaux de PlayStation pour une sortie relativement anticipée. Probablement à l’horizon 2027, si l’on se fie à ce qu’il dit.

Le débat sur l’intérêt de la next-gen continue de faire rage

Bien sûr, toutes ces nouvelles feront alors sans aucun doute le bonheur de nombreux joueurs, même si elles relanceront aussi inévitablement le débat quant à l’utilité d’une next-gen à ce stade. Car mine de rien, bientôt six ans après la sortie de la PS5, beaucoup gardent le sentiment que cette génération aura eu bien du mal à démarrer. À ce stade, la sortie d’une PS6 risque donc de beaucoup diviser. En particulier quand on voit que la PS5 Pro, lancée à une somme mirobolante fin 2024, n’est elle-même toujours pas pleinement exploitée par PlayStation.

Mais encore faudrait-il que tout ceci soit vrai. Car insistons quand même sur le fait qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, ni PlayStation, ni Xbox n’ont annoncé de quelconque fenêtre de sortie pour leurs futures machines. De fait, toutes les informations liées à la PS6 et la prochaine Xbox, qu’il s’agisse de leur date de sortie ou même de leur puissance potentielle, restent pour l’instant de l’ordre de la rumeur. Même si, on ne va pas se mentir : on préfèrerait effectivement voir Sony prendre son temps avant de sortir la PS6.

Source : NeoGAF