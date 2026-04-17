Toujours pas d'aperçu ou de date de sortie officiels pour la PS6, mais quelques détails fuitent ponctuellement. Cette fois, il s'agit d'une fonctionnalité que beaucoup attendent, sauf qu'une part des joueuses et des joueurs en espéraient bien plus.

Bien que PlayStation ait officialisé le fait de travailler sur sa prochaine génération de consoles, celle qu'on appelle pour l'heure la « PS6 » ne semble pas encore prête à se dévoiler au grand jour. Cela n'empêche pourtant pas de nombreux informations, certes officieuses, d'être partagées. Une fois encore, un leaker évoque une fonctionnalité qui va faire rêver une partie des joueuses et des joueurs, même si elle risque d'en frustrer d'autres.

La PS6 fera plaisir à une partie des nostalgiques

Cela plusieurs fois qu'une même fonctionnalité de la PS6 fait parler d'elle. Une fonctionnalité qui, si elle ne fait pas douter d'elle dans une certaine circonstance, pourrait réserver une belle surprise au public, même si Sony ne paraît pas décidé à aller au bout. Nous parlons évidemment ici de la rétrocompatibilité avec d'anciennes générations de console.

Ce sujet a été remis sur la table à l'occasion du nouvel épisode du podcast de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead. Avec son invité, Colin Moriarty, le présentateur, Tom, a souhaité “leaké” une information importante pour une bonne part du public concernant la PS6. Pour étayer ses propos, il montre un document à propos du projet “Canis”, le nom de code de la console, qui daterait de plusieurs années.

Si, d'une part, il affirme que la PS6 serait « portable », Tom montre que ce document indique explicitement que la console serait rétrocompatible non seulement avec la PS5, mais aussi avec la PS4. Si on s'attend évidemment à pouvoir jouer aux jeux de la console actuelle, c'est toujours une bonne nouvelle de se dire qu'elle pourrait aussi faire tourner ceux de la génération précédente.

Toutefois, un point fait grincer des dents une partie des joueuses et des joueurs. En effet, beaucoup souhaitent une machine qui soit capable de faire tourner les jeux de toutes les générations de console Sony. Cependant, toujours pas de rétrocompatibilité en vue avec les jeux PS3, PS2 et PS1 en vue. Et il ne faudra certainement pas compter dessus. Si cette fonctionnalité impose déjà des concessions techniques pour les générations plus récentes, il paraît peu probable de voir la PS6 aller au-delà.