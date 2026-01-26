En projet chez PlayStation, celle qu'on nomme avant l'heure la “PS6” pourrait bien nous surprendre et pas comme on l'imaginait. Et si tout ne se passait pas comme prévu ?

5 ans après la sortie de la PlayStation 5, les regards commencent à se tourner vers l'avenir. Entre les rumeurs et les déclarations à demi-mots, le public se prépare doucement à la transition vers la prochaine machine de Sony. Celle qu'on appelle la “PS6” fait d'ailleurs l'objet de nombreux leaks depuis des mois, laissant envisager un avenir radieux. Pour autant, une surprise pourrait bien se profiler si on en croit les récentes analyses du marché.

La PS6 est-elle si imminente qu'on le croit ?

Le passage d'une génération de console à l'autre est toujours un moment crucial dans le secteur du jeu vidéo. La PS5 a notamment fait couler beaucoup d'encre durant tout son cycle de vie. Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent, le fait que son catalogue manque d'exclusivité, mais aussi que les studios commencent seulement à exploiter véritablement ses capacités. Alors que certaines estimations prédisent une sortie de la PS6 autour de 2027-2028, sa grande sœur aurait-elle droit à plus de répit finalement ?

C'est en tout cas ce que suggère l'analyste David Gibson dans un récent bilan des performances de la PS5. Il rappelle ainsi les très bonnes performances de la dernière machine de Sony au troisième trimestre fiscal. Plus encore, il prédit déjà qu'elle devrait « battre les attentes du marché », notamment grâce aux ventes de jeux tiers et first party. Ce sursaut pourrait alors pousser le constructeur à revoir ses plans pour la PS6. Cela dit, ce ne serait pas la seule raison.

Depuis peu, un sujet inquiète l'industrie du jeu vidéo. Une fois n'est pas coutume, cela concerne le hardware. La hausse des prix de la RAM, en partie encouragée par le développement de l'intelligence artificielle, pourrait avoir des conséquences directes sur les futures consoles. Ainsi, Gibson ne serait pas étonné que Sony prolonge la durée de vie de sa PlayStation 5, retardant du même coup la sortie de sa PS6.

Même si cela signifierait une attente plus longue, ce serait bénéfique pour les joueuses et joueurs. Le constructeur se donnerait ainsi le temps de rassembler en quantité suffisante le matériel nécessaire. D'une part, cela serait une mesure préventive contre d'autres hausses éventuelles des RAM qui se répercuterait sur le prix de la PS6. D'autre part, cette anticipation — encore hypothétique, rappelons-le —, pourrait éviter une nouvelle situation de pénurie comme celle de 2020. Une initiative qui, si elle se confirme, devrait aussi se rencontrer chez Microsoft pour sa prochaine Xbox.

Quand la PS5 tirera-t-elle vraiment sa révérence ?