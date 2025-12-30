Si vous avez suivi l’actualité ces derniers mois, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que l’IA générative aura été l’un des sujets les plus houleux de cette année 2025. Il suffit de voir les réactions déclenchées par les dernières paroles du boss de Larian Studios, ou encore la récente polémique autour de Clair Obscur Expedition 33 aux Indie Game Awards, pour s’en rendre compte. Et le fait est que cela pourrait aller encore plus loin au cours des prochaines années, puisque la PS6 comme la prochaine Xbox pourraient également s’en retrouver impactées.

La PS6 et la prochaine Xbox retardées à cause de l’IA ?

C’est en tout cas ce que vient tout juste de révéler Tom Henderson dans un nouveau rapport publié dans les colonnes d’Insider Gaming. En effet, d’après les sources du journaliste, l’industrie de la tech se préparerait actuellement à une importante hausse de prix de la RAM due à l’essor de l’IA, ce qui pourrait à terme retarder la sortie de la PS6 comme de la prochaine Xbox. Cela serait notamment dû au fait que l’IA est une technologie particulièrement gourmande en mémoire vive, ce qui entraîne une hausse des besoins en RAM, et donc par extension une disponibilité de plus en plus réduite.

Résultat : rien que sur ces derniers mois, on note déjà une hausse exponentielle du prix de la RAM de plusieurs centaines de pourcents, un phénomène qui semble bien parti pour durer un long moment. C’est pourquoi beaucoup de constructeurs et de fabricants, notamment du côté de PlayStation et de Xbox, s’attendent à une pénurie dans les années à venir, et donc potentiellement à un retard sur la production de la PS6 comme de la prochaine Xbox. Tout du moins s’ils souhaitent éviter de confronter les joueurs à des consoles vendues à prix exorbitant.

Car à une époque où le tarif des machines fait déjà profondément débat, la faute notamment à plusieurs hausses de prix successives depuis la sortie de la PS5 et des Xbox Series, une telle éventualité a naturellement de quoi inquiéter les constructeurs. « Cette situation a conduit les fabricants à se demander si la sortie de [la PS6 et de la prochaine Xbox], prévue pour 2027-2028, ne devrait pas être reportée, dans l’espoir que les fabricants de RAM puissent développer leurs infrastructures pour augmenter leur production et faire baisser les prix », explique Henderson.

La génération PS5 / Xbox Series partie pour durer ? C'est une possibilité ! © Gameblog

La génération actuelle pourrait être touchée aussi

Bien sûr, gardons tout de même un peu de recul vis-à-vis de la situation. Car si l’on sait effectivement que PlayStation comme Microsoft travaillent actuellement sur leurs prochaines consoles, pour l’heure, rien ne dit que la période 2027-2028 sera bien celle qui verra naître la PS6 et la prochaine Xbox. D’ailleurs, nul doute que beaucoup de joueurs ne seraient pas contre l’idée de voir la génération actuelle se prolonger, tant celle-ci ne semble pas encore avoir atteint son plein potentiel. Espérons juste qu’il ne sera alors pas question de nouvelles hausses de prix pour la PS5 et les Xbox Series, ce qui, selon Henderson, reste malheureusement une possibilité.

Source : Insider Gaming