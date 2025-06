Maintenant que la Nintendo Switch 2 est disponible, tous les regards se tournent vers la PS6 et la future Xbox. Justement, de nouveaux leaks permettent d’entrevoir la puissance à laquelle on peut s’attendre.

La prochaine génération de consoles commence à se préciser, et plusieurs leaks récents crédibilisent une architecture graphique commune baptisée UDNA, développée par AMD. À travers des rumeurs détaillées, certains insiders comme Kepler_L2 esquissent déjà un profil technique ambitieux pour la PS6 et la future Xbox. Que peux t-on apprendre dans le détails ?

Un GPU UDNA pour la PS6 et la prochain Xbox, ça veut dire quoi ?

Les deux machines, PS6 et Xbox, adopteraient une architecture graphique commune, dérivée de RDNA4 mais avec des améliorations significatives. Selon Kepler_L2, UDNA offrirait une hausse de 20 % des performances en rendu traditionnel, et doublerait les capacités en Ray Tracing et en calculs liés à l’intelligence artificielle.

Selon plusieurs rumeurs, l’architecture UDNA qui équipera la PS6 et la prochaine Xbox ne serait pas totalement nouvelle, mais plutôt une version modifiée et optimisée de RDNA 5. RDNA 5 est la prochaine génération de GPU développée par AMD. Elle fusionne deux technologies jusqu’ici séparées : d’un côté RDNA, conçue pour les jeux vidéo, et de l’autre CDNA, pensée pour l’intelligence artificielle et les centres de calcul. UDNA reprend donc cette idée de fusion et devient une architecture hybride, elle est capable à la fois d’afficher des graphismes complexes et de gérer efficacement les calculs IA utilisés par des technologies comme le ray tracing ou l’upscaling intelligent.

Le plein de puissance

Le CPU intégré aux deux consoles serait basé sur l’architecture Zen 6 d’AMD, selon les leaks actuels. Il ne proposerait pas de mémoire cache 3D (3D V-Cache), une technologie pourtant très appréciée sur PC pour améliorer les performances en jeu, notamment à basse résolution ou dans les jeux fortement dépendants du processeur. Cela peut paraître étonnant, mais plusieurs spécialistes s’accordent à dire que les consoles actuelles sont avant tout limitées par leur GPU, pas par leur CPU.

L’absence de 3D Cache ne serait donc pas un handicap majeur pour la PS6 ou la future Xbox. D’autant plus que les processeurs Zen 6, même sans cette technologie, offrent déjà des performances nettement supérieures à celles des APU Zen 2 qui équipent les consoles actuelles. En clair : même sans 3D V-Cache, le CPU des prochaines consoles devrait être largement suffisant pour viser 60 à 120 fps, notamment grâce à une bande passante mémoire mieux exploitée et à un cache plus rapide et plus centralisé.

Une PS6 et une nouvelle Xbox à fond sur l'IA

L’une des évolutions majeures de cette future génération, PS6 et Xbox, c’est l’importance accordée aux technologies d’upscaling et de calcul IA. Sony miserait sur son système propriétaire PSSR, tandis que Microsoft pourrait intégrer nativement FSR4 dans son OS grâce à DirectSR.

Selon les dernières infos glanées lors de l’Unreal Fest et dans les documents techniques d’AMD, la génération RDNA5/UDNA prendra en charge des technologies avancées comme le Machine Learning Frame Generation, la Ray Reconstruction et les Neural Radiance Caches. Ces outils permettront aux consoles de viser le 4K/60fps sans recourir à une puissance brute trop coûteuse.

Un vrai saut générationnel ?

Malgré l’évolution technique, une partie de la communauté reste sceptique. Beaucoup ont le sentiment que la génération actuelle n’a pas encore livré tout son potentiel. Les vraies exclusivités PS5 ou Series X restent rares, et les jeux continuent souvent à sortir en cross-gen. Difficile, dans ce contexte, d’imaginer une transition nette vers la PS6 ou la prochaine Xbox.

Pour autant, les rumeurs sur UDNA laissent entrevoir des consoles capables de rivaliser avec les PC haut de gamme de 2024-2025, notamment grâce à l'intégration de composants plus efficaces et d’optimisations IA poussées. Le cap technologique est bien là, même si le choc générationnel visuel pourrait être plus discret.

Source : Kepler