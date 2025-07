La PS6 continue de faire parler d’elle. Dans une nouvelle vidéo, l’équipe de Digital Foundry a partagé son point de vue sur ce que pourrait embarquer la future console de Sony. Et cette fois, c’est la mémoire vive qui est au cœur des discussions. Plus de puissance ? Oui. Mais sans tomber dans l’excès.

Une RAM boostée, mais sans aller trop loin pour la PS6

Actuellement, la PS5 et la PS5 Pro proposent 16 Go de RAM. C’est déjà pas mal pour une console. Pourtant, la PS6 pourrait passer à 24 Go, selon Digital Foundry. Pourquoi ce chiffre ? Parce que les jeux de demain vont demander plus de ressources, notamment pour le ray tracing avancé et l’intelligence artificielle, deux technologies en plein essor.

Bien sûr, Sony ne peut pas tout miser sur la performance. Le prix de la mémoire DRAM reste élevé, et il n’a pas vraiment baissé ces dernières années. Pour garder un prix de vente accessible, la PS6 devra trouver un équilibre. C’est là que les 24 Go s’imposent comme une solution raisonnable : assez pour innover, sans faire exploser les coûts. D'autant que c'est du côté de l'IA que tout pourrait changer, comme on avait pu vous l'expliquer.

Une console portable en ligne de mire ?

Autre élément à ne pas négliger : le projet de console portable PlayStation. Selon les rumeurs, elle pourrait faire tourner des jeux PS5 en natif et embarquer 16 Go de RAM. Si cette machine sort en même temps que la PS6, Sony devra s’assurer d’une hiérarchie claire entre les deux. D’où l’intérêt pour la console de salon d’avoir un peu plus de mémoire.

Du côté de la concurrence, Digital Foundry évoque un autre scénario. Microsoft pourrait ne pas chercher à rivaliser directement avec la PS6. À la place, la marque américaine envisagerait un produit plus proche d’un PC prêt à l’emploi, avec des spécifications plus élevées, notamment en RAM. Ce concept de “PC dans une boîte” referait surface, mais avec un positionnement différent sur le marché.

Ce qui se profile avec la PS6, ce n’est pas une révolution graphique brutale, mais plutôt une évolution maîtrisée. Pas de specs tape-à-l’œil, mais des choix techniques adaptés aux besoins réels des studios. Une machine pensée pour durer, accompagner le développement des technologies comme l’IA, sans rendre la console hors de prix.

Source : Digital Foundry