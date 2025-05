La PS6 devrait être un vrai monstre de puissance et elle pourrait bien nous surprendre avec ses technologies embarquées. Si la PS5 Pro sert de laboratoire, on peut s'attendre à du très lourd pour la suite.

La génération de consoles actuelles est l’une des plus curieuses. Lancé en pleine pandémie, on n’a pas eu le droit à l’effervescence tant attendue. Ça fait maintenant 5 ans que la PS5 et autres Xbox Series font partie de notre quotidien, ce qui veut dire qu’elles entament la seconde moitié de leur espérance de vie. En moyenne, on compte un changement de génération tous les 7 à 8 ans, à peu de chose près. Naturellement, la PS6 est sur toutes les lèvres, c’est désormais sur cette dernière que va se concentrer le gros des forces et d’après l’avis d’experts dans le domaine, la prochaine génération pourrait bien nous surprendre et mettre le paquet niveau performance.

La PS6 devrait largement en avoir sous le capot d'après les experts

Pour l’heure, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions nettes et précises. La machine est certainement dans les tuyaux chez Sony, mais les secrets sont relativement bien gardés pour le moment. On sait toutefois que la console devrait être très puissante. Il n’y a qu’à voir la PS5 Pro, qu’on l’aime ou non, c’est la console de salon la plus puissante du marché. D’ailleurs, elle pourrait le devenir davantage puisque les bruits courent que Sony serait en train de travailler sur l’avenir du PSSR. Un PSSR 2 qui fait une nouvelle fois parler de lui et promet déjà de belles choses. Une technologie de pointe que l’on retrouvera certainement dans les entrailles de la PS6 lui donnant ainsi assez de puissance pour nous offrir de beaux graphismes et une excellente fluidité. On espère que cette fois, les 60 fps seront la norme.

D’après Digital Foundry, qu’on ne présente plus, la PS6 devrait avoir les reins assez solides. En analysant un peu ce qui se fait en ce moment et la direction que prennent les machines PlayStation, Alex Batalia, spécialiste dans le domaine, la PS6 devrait a minima embarquer 24 Go de RAM lui permettant ainsi d’encaisser davantage. Il explique que ça permettrait aux machins d’utiliser davantage de fonctionnalités gourmandes boosté à l'IA . Une suite logique finalement qui irait dans la continuité de la PS5 Pro.

Un nouveau PSSR et une technologie révolutionnaire par AMD

Outre la nouvelle version du PSSR et encore plus de RAM, la PS6 pourrait profiter des dernières technologies de puce 3D d’AMD, réputé pour leur performance et leur puissance de calcul très élevées. AMD se dit prêt à dégainer une technologie révolutionnaire pour cette prochaine génération de console. D’ici là, les mauvaises langues diront que le PC devrait atteindre des sommets. Ils n’auront pas tort tant la plateforme à toujours une longueur d’avance, mais l’écart se resserre petit à petit, ça aussi c’est une vérité même si beaucoup ne semblent pas vouloir l’admettre. Tout ça pour dire que nos consoles de salon n’ont pas fini de nous surprendre et que la PS pourrait avoir de très sérieux arguments, quand bien même les rumeurs d’une console entièrement tournée vers le digital pourraient venir un peu ternir le tableau.