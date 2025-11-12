Cela fait déjà cinq ans que la PS5 s’est installée dans nos salons. Traditionnellement, un tel anniversaire annonçait généralement le début de la transition vers une nouvelle génération. Mais cette fois, le cycle s’annonce bien différent. Marquée par un lancement perturbé par la pandémie de COVID-19, des hausses de prix successives et un catalogue encore jugé timide par une partie du public, la PS5 a connu une trajectoire atypique. Malgré tout, ses ventes sont solides et la console est en passe de rattraper la PS4. Si de nombreux joueurs attendent déjà avec impatience des nouvelles de la PS6, Sony préfère temporiser.

Sony n'est pas pressé de sortie la PS6

Dans son dernier rapport financier, Lin Tao, directrice financière de Sony, a en effet confirmé que la PS5 n’était seulement qu’à mi-parcours de son cycle de vie et que la firme japonaise prévoyait même d’en étendre la durée au-delà des standards habituels. En clair, la PS6 ne devrait pas arriver aussi tôt que certains l’espéraient. PlayStation souhaite au contraire faire durer la génération actuelle plus longtemps que les précédentes, tout en assurant une transition progressive vers la suivante. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faudra attendre 2030 pour voir la PS6. Selon Lin Tao, l’objectif est avant tout de faire cohabiter plus durablement deux générations, une stratégie déjà amorcée avec la PS4 et la PS5.

La directrice financière rappelle d’ailleurs que la PlayStation 4, lancée en 2013, reste toujours active plus de dix ans après sa sortie, même si le constructeur et les éditeurs tiers concentrent désormais leurs efforts sur la PS5. La PS5 devrait alors rester active et au cœur de l’écosystème PlayStation pendant encore de longues années, même après la sortie de la PS6. Cela implique également que les prochaines exclusivités, actuellement en cours de développement, seront cross-gen, à l’image d’Intergalactic The Heretic Prophet, Physint et le désormais à peine secret Marvel’s Spider-Man 3.

Avec 84,2 millions de consoles vendues dans le monde et un objectif de 90 millions d’unités d’ici fin 2025, la PS5 se porte plus que bien. Une raison supplémentaire pour Sony de prolonger sa durée de vie, dans un marché où les jeux AAA requièrent de plus en plus de temps et de ressources. Cela étant dit, la PS6 pourrait trôner fièrement dans nos salons d’ici 2028. C’est ce que plusieurs insiders généralement bien informés laissaient entendre jusqu’à récemment. Sony s’active en effet en coulisses pour préparer sa prochaine console, sans pour autant précipiter sa sortie.

Source : bilan financier de Sony