Si l’industrie du jeu vidéo continue génération après génération à attirer toujours plus de monde dans ses filets, on ne peut pas dire non plus que tout se passe pour le mieux au sein de celle-ci. Nous avons pu le constater au cours des dernières années, la question du prix est par exemple devenue un sujet aussi brûlant que récurrent, la faute à des augmentations régulières à tous les niveaux. Et alors que se profile d’ores et déjà la nouvelle génération de consoles à l’horizon, le prix de la PS6 et de la prochaine Xbox se retrouve au cœur de nombreuses discussions.

La PS6 vendue deux fois moins chère que la Xbox ?

En effet, au cours des dernières semaines, de nombreuses sources ont évoqué le fait que les prochaines consoles pourraient faire face à de fortes augmentations de prix, la faute notamment aux composants embarqués pour en faire des monstres de puissance. Bien sûr, les prix pratiqués par Sony sur la PS5 Pro et par Xbox sur la ROG Xbox Ally pourraient également servir de moteur à ces augmentations, même si cela n’a évidemment rien d’officiel. D’ailleurs, à en croire un certain insider, il se pourrait finalement que la PS6 coûte deux fois moins cher que la prochaine Xbox.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Kepler, aka l’insider derrière les dernières informations sur la future génération de consoles, dans un tweet publié sur X. D’après lui, il n’est en effet pas impossible que Sony puisse proposer sa PS6 à seulement 600$, contre 1200$ pour la prochaine Xbox. Et cela ne tient qu’à une chose : le fait que Sarah Bond ait récemment déclaré au micro de Mashable vouloir faire de la prochaine Xbox une console « très haut de gamme » qui propose une expérience « très sélective ».

« Vous commencez à entrevoir certaines des idées que nous avons intégrées dans la [ROG Xbox Ally], mais je ne veux pas tout dévoiler », a alors ajouté la patronne de Xbox à ce sujet. Et quand on sait que la meilleure version de la machine est actuellement proposée au tarif de 899.99€, l’idée d’une console « très haut de gamme » a forcément de quoi inquiéter un peu. Cela étant, précisons tout de même qu’il ne s’agit là que d’une pure spéculation de la part de Kepler. Car à ce stade, le prix de la PS6 comme de la prochaine Xbox est sans doute encore loin d’avoir été fixé.

Sortez les pincettes

D’ailleurs, au vu des tarifs pratiqués par Sony cette génération, nombreux sont ceux à douter que la PS6 puisse réellement coûter 600$ à sa sortie. Et on les comprend. Surtout si l’on tient compte des rumeurs concernant les specs de la machine. De même, Kepler a beau justifier sa prédiction par le fait que la prochaine Xbox aurait « environ 42% de silicium en plus, 20% de mémoire en plus, des coûts de carte/refroidissement plus élevés » ainsi que l’impossibilité de « subventionner le hardware à l’aide de boutiques tierces », il y a tout de même de quoi douter. Prudence, donc.

Sources : Mashable, Kepler