La next-gen serait en approche et, déjà, la question du prix de la PS6 est mis sur la table avec une influence de Xbox qui pourrait coûter chez au public.

Bientôt un loisir de luxe ? Les hausses de prix sur la dernière génération de consoles a commencé faire grincer des dents un public soumis, d'autre part, à un coût de la vie et des services annexes de plus en plus cher. Par conséquent, la tarification appliquée pour la génération à venir sera scruté et commenté avec attention. Mais une mauvaise nouvelle semble déjà se confirmer. La PS6 pourrait bien coûter très cher, et ce, à cause de Xbox.

Le prix de la PS6 pourrait atteindre des sommets

Ça s'active visiblement du côté de Sony pour la conception de la PS6. Après des révélations officielles sur les technologies du constructeur, les leaks pullulent ces derniers jours. Alors que de précédents éléments pouvaient laisser dubitatif, l'intérêt commence à se reconsolider compte tenu de ce que cette future console pourrait proposer.

Cependant, une question risque d'agiter la toile : combien coûtera cette PS6 ? Et, son corollaire : l'investissement vaudra-t-il le coût ? Car, déjà, la facture s'était fait sentir passer pour la PlayStation 5, surtout après son lancement et les hausses régulières. Si encore les joueuses et joueurs s'en étaient montrés pleinement satisfaits, mais on lit régulièrement sur les réseaux sociaux les frustrations des internautes face à un catalogue trop maigre.

En ce sens, la PS6 devra parvenir à convaincre. Sauf que le passage en caisse pourrait être salé. En tout cas, c'est ce que suggère un leaker. Dans une vidéo de la chaîne Moore’s Law Is Dead, il ne donne pas d'estimation précise. En revanche, il partage un constat : avec les prix pratiqués par Microsoft pour sa Xbox Series X (jusqu'à 700 €) et le nouveau ROG Xbox Ally (entre 600 et 900 € selon le modèle), Sony pourrait être tenté de suivre la tendance.

Il n'est pas exclu que le constructeur soit plus raisonnable avec des ventes à perte comme au temps de la PS4. Cela permettait d'afficher une tarification inférieure au concurrent. Néanmoins, la sortie d'une PlayStation 5 Pro affichée à 799,99 €, le doute est permis. Sony a commencé à prendre le pli d'une tarification en hausse. Il pourrait donc poursuivre sur cette voie avec la PS6 et atteindre des sommets. Si, comme les leaks l'avancent, la nouvelle console sort en 2027, ces détails devraient commencer à se préciser doucement dans l'année qui suit.