Les augmentations de prix de nos machines sont légion, de quoi donner des sueurs froides pour la PS6 et la Xbox Hélix, bien que certains pensent que l'on a même pas besoin de consoles next gen pour le moment. Que ce soit les consoles de salon, les consoles portables ou encore les composants PC, tout y passe en ce moment. Xbox a annoncé une nette augmentation pour sa Xbox Series, Steam a fait exploser les tarifs de son Steam Deck et nous sort une Steam Machine hors de prix, quand Apple fait aussi flamber les siens avec jusqu'à 1500 € d'augmentation.

Le prix des composants de la PS6 est en train d'augmenter

C'est difficilement tenable pour les utilisateurs moyens, notamment ceux qui se tournaient vers les consoles de salon justement pour leur prix plus abordable que les PC. Tout le monde a maintenant le regard tourné vers la prochaine génération de consoles, et ça ne s'annonce pas vraiment super pour la PS6 et la prochaine Xbox. KeplerL2, spécialiste en matériel informatique, affirmait il y a peu que la PS6 devrait coûter aux alentours de 700 $ en estimant que le prix des composants avoisinerait les 760 $. Une analyse qui paraissait optimiste il y a encore quelques mois mais qui a complètement changé. Dans une nouvelle discussion, il affirme en effet que tous les composants ont augmenté pour une hausse d'au moins 200 $ depuis sa dernière estimation. Les composants d'une PS6 avoisineraient donc les 960 $, ce qui fait que l'on pourrait avoir des consoles à plus de 1000 $ si l'on ajoute tous les coûts supplémentaires associés.

La réponse de KeplerL2 lorsqu'on sur osn estimation du prix de la PS6

Des consoles next gen à plus de 1000 dollars ?

Franchir le cap du millier de dollars pour une console de salon serait un frein pour énormément de joueurs. Le prix des composants explose, Xbox s'attend notamment à ce que le marché de la mémoire double ses tarifs d'ici les prochaines années, tandis que plusieurs spécialistes estiment que les prix ne descendront pas avant 2030 au minimum, voire jamais. Tout le monde s'accorde à dire que l'on est à l'aube d'un vrai dérapage du marché qui pourrait faire imploser le secteur. Une crise que le consommateur subit de plein fouet et qui risque de faire très mal à la PS6 et la Xbox Hélix.

Selon KeplerL2, Sony ne devrait pas changer ses plans, aucun report ne devrait être prévu au risque de voir la flambée des prix faire exploser celui de la PS6 justement. Il y a peu nous rapportions que certaines voix estimaient que Sony pourrait se tourner vers une solution radicale afin de faire baisser ses coûts mais aussi de rendre sa console plus puissante.

source : KeplerL2 via Neogaf