Après l’annonce de la nouvelle hausse des prix de la PS5, la PS6 inquiète de plus en plus les joueurs. Pourrait-elle coûter plus de 1000$ et devenir hors d’atteinte de nombreux joueurs ?

Pendant que certains s’extasient sur des fruits générés par IA qui vivent des aventures dignes des Marseillais à Mykonos, les porte-monnaie des joueurs, eux, pleurent. Car derrière l’essor de l’IA, il y a une réalité économique bien moins attrayante, celle d’une pénurie engendrée par la spéculation autour de cette nouvelle technologie et des besoins pour l’alimenter. OpenAI avait annoncé la couleur : c’est la course à la RAM, et pour les joueurs PC cela se traduit par des factures exorbitantes pour des composants qui sont désormais plus un gouffre financier qu’un investissement. Mais ça ne s’arrête pas là. Les constructeurs commencent déjà à fléchir, et PlayStation a déjà annoncé une nouvelle hausse de prix pour la PS5 et ses déclinaisons. Une PlayStation Pro flirte désormais avec les 900€, et ce tarif pourrait bien devenir la norme pour la prochaine génération, PS6 incluse.

Le jeu vidéo se convertit dangereusement en un hobby de luxe, réservé à une élite qui pourra se permettre de suivre la cadence. Et forcément la question se pose. Quel prix faudra-t-il attendre de la PS6 ou de la Xbox Helix ? Un insider réputé dans le monde des techos apporte de premiers éléments de réponse.

La PS6 à plus de 1000 dollars ?

La montée en flèche des prix des consoles continue de devenir un sujet de plus en plus préoccupant. On pensait déjà avoir atteint un certain seuil avec les hausses successives des machines actuelles, mais voilà que PlayStation augmentera encore le prix de ses PS5 à partir du 2 avril 2026, avec une hausse de 100€ sur certains modèles. Ça commence à piquer, surtout lorsque l'on se projette dans l'avenir. La PS6, qui serait bien plus puissante que la génération actuelle, pourrait-elle coûter plus de 1000€ si la tendance continue ? Mat Pisciatella, l'analyste américain, n'y va pas avec le dos de la cuillère.

« Je pense que ce n’est pas impossible qu’une déclinaison de la PS6 coûte 999$ », explique-t-il. « On se rapproche à grands pas d'un monde où une console à 1000$ sera la norme, et où jouer sur console deviendra un luxe », soutient également Joost van Dreunen, professeur et chercheur sur l'industrie du jeu vidéo à l'université de New York. Des prédictions assez alarmistes quant au prix de la PS6, mais qui ne sont pas à prendre pour comptant.

Une petite lueur d'espoir

KeplerL2 , insider bien connu dans l'univers tech, se veut quant à lui moins pessimiste. « Si la situation venait à s'aggraver […] et que l'économie mondiale continuait à vaciller, alors tout serait remis en question. Sony espère sans aucun doute que cela s'arrangera dès que possible. Comme toutes les autres entreprises, elle sait très bien que sinon ses produits seront hors de portée de millions de personnes », explique-t-il. Il estime alors, en se basant sur le prix des composants actuels, que le prix de la PS6 pourrait se situer entre 699$ et 760$ (soit entre environ 610€ et 660€).

Ça semble presque trop beau pour être vrai, surtout vu la conjoncture actuelle, mais avec les prix de la RAM qui ont commencé à baisser ce weekend (enfin un peu de répit avec OpenAI qui ne peut plus acheter tous les stocks, faute de ressources financières), il y a une micro lueur d’espoir. Beaucoup de fluctuations, beaucoup d'inconnues, beaucoup de spéculation, et, finalement, une seule certitude : il faudra attendre une communication officielle de PlayStation pour découvrir s'il faudra, ou non, vendre un rein pour acheter la PS6, dont la sortie serait prévue pour le courant 2027. D'ici là, la communauté continue de débattre à la lumière de ces nouvelles informations, qui rappelons-le restent spéculatives.

« Ça reste trop cher pour la plupart des joueurs, et le prix des jeux risque d'augmenter. Ca me ferait ch*er que la PS6 soit la première console de PlayStation que je ne puisse pas acheter », se lamente par exemple un fans de la marque américain sur les réseaux sociaux. Un sentiment partagé à l'échelle mondiale, alors que le pouvoir d'achat continue de fondre à vue d’œil.

Et vous, à quel prix seriez-vous prêts à acheter la PS6 ?

Source : Gamesradar, KeplerL2