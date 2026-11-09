Avec la hausse des coûts des composants, le prix de la PS6 est devenu un vrai sujet d'inquiétude chez les joueurs. Cependant, un ancien patron de PlayStation assume une solution radicale.

PlayStation prépare activement sa prochaine génération de console, sauf qu'un détail inquiète déjà les joueuses et les joueurs. En effet, le prix potentiel de la PS6 fait largement débat compte tenu de la tarification de la PS5 Pro et même de machines concurrentes. Toutefois, l'ancien patron de SIE Shawn Layden aurait bien une solution radicale à proposer à Sony.

Le prix avant les performances pour Shawn Layden

PDG de Sony Interactive Entertainment entre 2014 et 2018, conclusion d'une longue carrière chez PlayStation, Shawn Layden surveille toujours ce qui se passe au sein la société. Invité du podcast The Trophy Room, il a ainsi pu partager sa vision concernant la prochaine génération de consoles, qui serait portée par celle qu'on appelle pour le moment la « PS6 ».

Layden commence par faire un constat simple : les avancées technologiques des nouvelles consoles sont de moins en moins impressionnantes pour le grand public. En effet, il souligne que si le bond entre la PS1 et la PS2 ou le passage du CD au DVD ont fait une différence significative, c'est moins flagrant dernièrement. En ce sens, la puissance supposée de la PS6 ne serait pas nécessairement un aussi gros game-changer.

Dès lors, Shawn Layden se dit que Sony devrait avant tout miser sur une console abordable plutôt que sur un monstre de puissance. Comprenez par là qu'il verrait plutôt une PS6 commercialisée autour de 300 dollars plutôt qu'une machine avoisinant les 1 200 dollars. Bien sûr, il ne s'agit-là que de son point de vue, mais il a le mérite de s'interroger sur les besoins du public à notre époque.

Une PS6 à 300 dollars serait-elle une bonne solution pour PlayStation ?

Ce que propose Shawn Layden en tant qu'ex-PDG de la société, c'est finalement un changement de stratégie radical pour Sony. Il le dit clairement : « l'entreprise doit faire ce qu'elle n'a jamais fait ». À ce titre, il conseille plutôt de préparer une PS6 plus petite et moins couteuse au lieu de poursuivre cette course à la puissance.

Cette réflexion ne fera certainement pas l'unanimité quand on sait combien certains recherche justement des performances plus poussées. Pour autant, elle intervient dans un contexte où le prix des consoles actuelles connaît justement des augmentations. Alors qu'en France nous sommes déjà dans une situation économique tendue, le coût d'un produit de divertissement comme la future PS6 devient crucial dans la décision d'achat.

En définitive, produire une console moins cher pourrait aider à devenir plus rapidement rentable pour un constructeur comme Sony. Et pour cause, on sait que le hardware n'est pas ce qui rapporte le plus. Par conséquent, une machine moins coûteuse à produire et à acheter pour les consommateurs pourrait être un bon compromis pour toutes et tous. Cependant, on imagine mal une telle décision pour la PS6. Mais qui sait si l'hypothétique PlayStation portable dont nous parlent les rumeurs depuis des années ne pourrait pas faire cette concession justement.