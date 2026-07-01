La PS6 Portable fait beaucoup parler d'elle mais jamais directement. PlayStation a toutefois pris la parole sur un sujet qui lui fait étrangement écho, il se pourrait bien qu'une console portable soit bien prévue pour la prochaine génération.

La Nintendo Switch 2 a déjà pas mal de concurrence avec les machines portables qui se multiplient ces dernières années, mais reste toujours bien plus chère que la petite de Big N. Mais une concurrence bien plus agressive pourrait voir le jour si la PS6 portable se confirme bel et bien, et tout semble pointer vers cette idée. Après les rumeurs, c'est désormais le PDG de Sony lui-même qui tient des propos sujets à interprétation et qui laisse planer le doute.

La PS6 Portable mentionné par Sony ?

C'est une interview pour Famitsu qui sème le doute. Le PDG Hideaki Nishino nous laisse penser que l'entreprise se préparerait à un changement majeur de stratégie pour la prochaine génération de console, avec la PS6 donc. Selon ses propos, Sony vise toujours à ce que ces consoles puissent être « prises en main et utilisées facilement », c'est « essentiel ». Il souhaite également répondre à l'évolution de la demande et des modes de vie, un défi majeur selon lui.

Sans mentionner explicitement la PS6, le PDG affirme qu'à l'avenir, Sony pourrait « créer des expériences de jeu innovantes et utiliser des technologies pouvant prendre différente forme et être utilisées dans différents lieux » ce qui pourrait leur permettre de « créer quelque chose de d'excitant »Il souligne notamment l'importance de « pouvoir jouer dans d'autres pièces », et prend pour exemple le PlayStation Portal qui a été développé dans cette optique justement. Sony prévoit notamment de commercialiser des solutions « pour jouer confortablement dans d'autres pièces » autres que le salon avec notre télé, en citant « des écrans et des enceintes », sans plus de précision. Il conclut en réaffirmant la volonté de l'entreprise de « continuer à innover pour offrir des expériences de jeu qui s'adaptent à des modes de vie toujours plus diversifiés. »

Le PlayStation Portal de Sony © PlayStation

De nombreuses rumeurs concernent la PS6 Protable

Il n'en fallait pas moins pour que cela évoque de suite la PS6 Portable, d'autant que les rumeurs sont très nombreuses à son sujet. Dernièrement on nous parlait encore d'une machine massivement plus puissante qu'une Nintendo Switch 2 et qu'une Xbox Series S. Une console équipée de solides composants avec notamment 3 Go GDDR7 et une bande passante élevée selon KeplerL2, très informé en général sur ce genre de sujet. Elle profiterait également de technologies avancées comme le FSR et le PSSR 3, l'équivalent du DLSS fait maison. Selon les informateurs, cela offrirait une qualité d'image supérieure au DLSS 4.5 de Nvidia. Pour le moment évidemment, rien de tout ceci, pas même la PS6, n'a été officialisé.

Une console portable PlayStation aurait du sens

PlayStation aurait toutefois une très grosse carte à jouer, d'autant plus à une époque où tout est devenu bien trop cher. Alors que la PS6 est déjà estimée à plus de 1000$, proposer une alternative pouvant être moins onéreuse et surtout nomade pourrait être une piste. Même si les performances sont en dessous de ce que sa sœur de salon pourrait proposer, la PS6 Portable pourrait se faire une place de choix et être une solide alternative à la Nintendo Switch 2. En se plaçant entre la console hybride et les machines plus coûteuses comme les ROG Ally, Sony aurait peut-être une carte à jouer, d'autant que beaucoup de joueurs apprécient la polyvalence des consoles nomades. Sans compter que la PS6 Portable pourrait s'appuyer sur le catalogue d'exclusivités de Sony pour séduire davantage.

source : Famitsu