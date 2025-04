La prochaine génération de consoles PlayStation commence déjà à faire parler d’elle. Et pas seulement pour sa version de salon. Une PS6 Portable serait aussi en préparation. Et selon les premières infos qui circulent, elle pourrait faire tourner les jeux PS5… sans que les développeurs n’aient besoin d’intervenir. Mais comme souvent, il y a un "mais".

Une compatibilité directe avec les jeux PS5 pour la PS6 Portable ?

C’est sur les forums NeoGAF que la rumeur a pris de l’ampleur. Un leaker bien connu du nom de KeplerL2 affirme que la PS6 portable serait compatible avec les jeux PS5 dès le lancement. Elle utiliserait la même architecture de shaders, ce qui permettrait aux jeux existants de tourner sans modification.

Une bonne nouvelle en apparence. Mais dans les faits, certains titres risquent de ne pas offrir les meilleures performances sans patch. Concrètement, les jeux fonctionneraient, oui, mais pas toujours de manière fluide. Des correctifs spécifiques seraient donc les bienvenus pour optimiser l’expérience sur cette version portable.

Moins puissante qu’une PS5, mais plus que la Xbox Series S

Techniquement, la machine PS6 Portable ne viserait pas la même puissance que la PS5 classique. Ce serait un compromis. D’après les rumeurs, son processeur serait signé AMD, avec moins de 40 unités de calcul. L’objectif ? Faire tourner les jeux à basse consommation, sans sacrifier totalement la qualité.

Résultat : cette PS6 portable serait plus puissante qu’une Xbox Series S, mais en dessous de la PS5. Une orientation qui rappelle celle de la Steam Deck ou de la ROG Ally. Sony miserait donc sur la portabilité tout en conservant une vraie ambition technique.

Pendant ce temps, la version classique de la PlayStation 6 reste discrète. Peu d’infos ont filtré. On sait juste que Sony voudrait proposer la console la plus puissante de sa génération. L’entreprise compterait sur le ray tracing avancé et l’intelligence artificielle pour offrir des expériences inédites. Du lourd en perspective, mais il faudra patienter.

Sony veut séduire tous les types de joueurs

En misant sur deux machines complémentaires, Sony semble vouloir élargir son public. D’un côté, une PS6 ultra-puissante pour les joueurs exigeants. De l’autre, une PS6 portable, idéale pour continuer ses parties en déplacement. C’est une stratégie qui rappelle celle de la Nintendo Switch, mais avec une promesse technique plus ambitieuse. Et si tout ça se confirme, Sony pourrait frapper fort sur les deux tableaux.

Source : KeplerL2