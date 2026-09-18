Depuis quelques heures, de nouvelles specs de la fameuse PS6 Portable de Sony circulent sur la toile. Mais l’insider auquel elles ont été attribuées l’affirme : tout ceci est faux.

On le sait, la PS6 est actuellement en développement actif chez Sony. Ce que l’on ne sait pas, en revanche, c’est si cette dernière arrivera réellement seule. Car à en croire certains bruits de couloir, PlayStation plancherait également sur une PS6 Portable, baptisée « Project Canis » en interne, qui lui permettrait de faire un retour inattendu sur le marché des consoles portables après l’échec de la PS Vita. Mais attention à ne pas croire tout ce qui se dit sur internet, car la récente mise à jour des specs prétendues de la machine rélèvent en réalité de la pure fake news.

Les dernières specs de la PS6 Portable démenties

Débusquées et partagées par les journalistes de Digital Foundry, les dernières informations autour de la PS6 Portable voudraient en effet que Sony ait apporté des améliorations aux spécificités de la console, qui auraient évolué depuis le dernier rapport publié par l’insider KeplerL2 il y a maintenant un an. La source prétendue de l’information ? Le fameux KeplerL2, justement, en tout cas si l’on en croit le post d’origine provenant de Reddit. Un post qui, pour l’occasion, partageait alors les specs suivantes pour la machine :

6x AMD CPU cores (4x Zen 6c + 2x Zen 6 LP)

16x RDNA 5 (UDNA) graphics compute units

24GB LPDDR5X memory on a 192-bit bus

A TDP range from 15 to 25W

Ce qui, comme le soulignait Digital Foundry dans son article, « ne diffère pas beaucoup de celles annoncées précédemment », excepté au niveau de la bande passante allouée à la mémoire, qui aurait ainsi pu permettre à la PS6 Portable d’atteindre une meilleure fréquence d’image que la plupart des consoles portables du marché actuellement. Mais c’était sans compter sur l’intervention de KeplerL2 sur X, qui a rapidement mis un terme à cette rumeur en affirmant n’avoir « rien dit à propos des specs de Canis depuis des mois ».

À ce jour, la console portable de Sony n’a toujours rien d’officiel

Vous l’aurez compris donc, ces nouvelles informations ne doivent absolument pas être prises pour argent comptant, et ont même donné lieu à un message d’excuse de la part de Digital Foundry, qui affirme « regretter cette erreur ». L’occasion alors, de rappeler, que l’existence de la PS6 Portable n’a aucunement été officialisée par Sony, et que toute information à son sujet reste de toute façon à prendre avec de grosses pincettes. Même si, il faut tout de même le dire, KeplerL2 s’est forgé une certaine réputation dans le domaine du hardware.

En attendant d’avoir une confirmation officielle de Sony, tout ce que nous avons, ce sont donc des specs non officielles de la PS6 Portable partagées par KeplerL2 entre juin 2025 et février 2026, qui évoquait la présence potentielle des caractéristiques suivantes pour la machine :

APU AMD avec upscalling par IA

16 Go de mémoire LPDDR5X

4 Mo de cache L2

16 Mo de MALL cache

RDNA 5

Sources : KeplerL2, Digital Foundry