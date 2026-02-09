Après la PSP et la Vita, les amateurs de consoles nomades made in Sony pourraient bien avoir droit à une “PS6 Portable”. En effet, des rumeurs à propos d'un tel hardware courent depuis déjà un bon moment. Régulièrement, des leakers font état des spécificités de cette hypothétique future machine. Alors que nous attendons encore que le constructeur la dévoile au grand jour, les dernières nouvelles à son sujet ont de quoi impressionner.

Une PS6 Portable encore plus puissante qu'espéré ?

Une fois encore, celle qu'on appelle pour l'heure la “PS6 Portable” voit de nouveaux détails s'échapper sur la toile. Si vous suivez de près les informations qui fuitent régulièrement à son sujet, vous ne serez pas étonné de savoir que les récents leaks nous proviennent de KeplerL2, un leaker depuis longtemps bavard à son sujet. C'est sur le forum NeoGAF qu'il a de nouveau pris la parole pour révéler ce qui seraient les spécificités techniques de la machine.

Selon ses dires, Sony voudrait proposer une console nomade affichant des performances de haute volée pour ce genre de matériel. Plus précisément, le constructeur miserait sur une configuration clamshell avec 3 Go GDDR7 pour les modules de mémoire. L'enjeu d'une telle structure est de permettre une belle rapidité de mémoire sur la PS6 Portable en atteignant 640 Go / seconde de bande passante.

Quant à la capacité de la potentielle PS6 Portable en tant que telle, elle se rapprocherait du haut du panier de l'industrie. Toujours d'après le leaker KeplerL2, Sony pencherait pour une machine avec une RAM LPDDR5X de 24 Go. Cela reviendrait au double d'une Nintendo Switch 2 par exemple, et serait même supérieur au Steam Deck et ses 16 Go de mémoire vive. En revanche, nous serions en-dessous d'un Lenovo Legion Go de deuxième génération qui monte à 32 Go.

© Capture d'écran de VideoCardz.

Pour l'heure, ces détails ne restent que de l'ordre de la spéculation. Sans officialisation concrète de la part de Sony / PlayStation, la PS6 Portable est encore une machine qui tient du fantasme. Néanmoins, l'amoncèlement des informations à son sujet laissent supposer qu'un tel projet serait bien sur le point de se concrétiser. Du moins, les récentes rumeurs suggèrent une sortie pour l'automne 2027.