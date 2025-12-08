Après un PS Portal qui ne peut exister sans PS5, rappelons que Sony aurait en effet d'importants plans pour sa prochaine génération de consoles. En plus d'une PS6 en bonne et due forme, le constructeur japonais prévoirait également de proposer une PS6 Portable. Selon les derniers bruits de couloir à son égard, il pourrait s'agir d'une potentielle concurrente à la Nintendo Switch 2, qui serait capable de fonctionner en mode nomade comme en docké pour de meilleures performances. En attendant des informations plus officielles, en voici d'autres qui ont leaké justement au sujet des performances de cette fameuse future console portable.

Une PS6 Portable bien optimisée à venir ?

Selon toute vraisemblance, la prochaine génération de consoles devrait arriver courant 2027/2028. Côté Sony, cela pourrait prendre la forme à la fois d'une console de salon et de la fameuse PS6 Portable, qui se voudrait une alternative hybride, avec cependant évidemment quelques concessions techniques afin de tenir dans un format compact et nomade/dockable. À ce propos, Zuby Tech a récemment dévoilé de nouvelles informations au sujet de cette seconde console sur laquelle le constructeur japonais plancherait.

Via X.com, le compte révèle que Sony mettrait un point d'honneur à ce que la PS6 Portable dispose d'un mode « basse consommation » afin potentiellement d'optimiser la durée de vie de sa batterie, mais a priori au détriment de la résolution. Le géant japonais mettrait en tout cas une énorme pression sur ses développeurs partenaires pour qu'ils implémentent un tel mode sur leurs jeux et qu'ils optimisent le tout pour cette machine hybride.

En supplément d'une attention particulière sur ce mode basse consommation, Sony prévoirait également l'ajout de plusieurs fonctionnalités pour assurer de bonnes performances sur la PS6 Portable. Cela passerait d'abord par un outil baptisé Razer CPU Utility, qui permettrait d'améliorer le fonctionnement du CPU de la console. Pour compenser la baisse de résolution du mode basse consommation, la fameuse technologie d'upscaling PSSR exclusive à la PS5 Pro pourrait être de la partie et même avoir droit à une « version 2.0 », plus performante encore que le pourtant déjà très efficace FSR 4 d'AMD. Naturellement, il convient de prendre ces nouvelles informations relatives à la PS6 Portable avec de prudentes pincettes en attendant des confirmations officielles.

Source : Zuby Tech sur X.com