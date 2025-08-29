Alors que jusqu’ici Nintendo était un peu seul sur le marché des consoles portables, peu à peu le vent est en train de tourner. S’il en faut bien plus pour décamper big N de son trône, la Nintendo Switch 2 a de plus en plus de concurrence à peine est-elle sortie. Outre les nombreuses machines portables très puissantes comme le Steam Deck, ou les futurs ROG Xbox Ally, un autre titan devrait lui aussi entrer dans l'arène, PlayStation, avec une PS6 portable qui marquerait le grand retour de la marque dans le monde nomade. Et si l’on en croit les bruits de couloir, Sony irait vraiment chercher la Nintendo Switch 2 sur son propre terrain.

La PS6 Portable prête à faire face à la Nintendo Switch 2

Même si aucune PS6 n’a été clairement officialisée pour le moment, on sait pertinemment que la console est en cours de développement depuis quelque temps déjà. Le changement de génération de console devrait se faire dans les prochaines années et d’après les nombreuses rumeurs, PlayStation travaillerait sur une secondaire, moins chère et surtout portable. L’informateur Moore’s Law is Dead est revenu sur le sujet dans l’une de ses vidéos Youtube dans laquelle il explique que la prochaine console portable de Sony devrait copier Nintendo au moins sur un point. De ce qui est rapporté, des documents sur lesquels me vidéaste a pu jeter un œil dévoilent que la PS6 Portable pourrait être logée dans une station d'accueil, ce qui lui permettrait de fonctionner avec de meilleures performances, comme la Nintendo Switch 2.

La PS6 Portable serait donc une console hybride qui pourrait faire fonctionner les jeux nativement et non pas exclusivement par le Cloud comme la PlayStation Portal. Comme pour la Nintendo Switch et Switch 2, la PS6 Portable serait boostée en mode docker ce qui lui offrirait de meilleures performances. D’après les rumeurs, la console serait équipée d’une puce 16CU RDNA 5 qui serait cadencée à 1,2 GHZ (env) en mode portable. Une cadence qui monterait jusqu'à 1,65 GHz une fois la machine sur sa station. Ce qui lui permettrait de faire tourner les jeux de nouvelle génération, mais également d’être rétrocompatible avec les jeux PS5 et PS4.

Une console portable qui doit encore être officialisée

Pour l’heure, rien n’a encore été officialisé et il reste beaucoup de zones d’ombre à ce sujet. Les nouvelles générations de consoles, PS6, Xbox Series 2… ne devraient toutefois plus tarder à se présenter. Pour ce qui est de cette fameuse PS6 Portable, elle devrait visiblement se montrer d’ici 2027, en même temps (ou non loin) de la PS6 principale. Même si l’on attendra des informations de Sony pour tout confirmer, ça nous donne une petite idée de ce qui pourrait nous attendre, et ce même si d’ici là les plans ont encore le temps de changer.

Moore's Law is Dead nous parle de la PS6 Portable

Source : Moore's Law is Dead