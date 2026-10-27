À en croire de nouvelles rumeurs, la PS6 Portable pourrait bénéficier d’un énorme avantage exclusif grâce à AMD, qui pourrait signer le salut de PlayStation dans le secteur.

Tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de l’arrivée de la prochaine génération de consoles, les bruits de couloir vont inévitablement bon train à ce sujet. Tant du côté de Xbox, qui pourrait faire monter le prix de sa Xbox Helix jusqu’à 1800$, que de la PS6 et ses à-côtés. Car à en croire d’insistantes rumeurs, la prochaine console de PlayStation n’arriverait pas seule. Elle s’accompagnerait également d’une PS6 Portable qui, selon de nouvelles informations, pourrait d’ailleurs disposer d’un avantage unique grâce à AMD.

Une puissance supérieure pour la PS6 Portable grâce au RDNA 5 ?

C’est en tout cas ce qu’aurait déclaré Richard Leadbetter, journaliste chez Digital Foundry, dans une récente vidéo pour l’instant uniquement disponible auprès des abonnés au Patreon du média. « Il y a eu des discussions en coulisses selon lesquelles PlayStation disposerait d’une sorte d’exclusivité sur le RDNA 5 pour les appareils portables avec son dispositif mobile qui arrive ». Ce dernier étant alors évidemment une référence à la PS6 Portable, dont Digital Foundry n’a pas manqué de corroborer les rumeurs au cours des derniers mois.

En sachant que dans le cas présent, l’idée qu’il s’agit d’une « sorte d’exclusivité » est extrêmement importante. Car toujours selon Leadbetter, PlayStation n’aurait en effet pas déboursé le moindre centime pour se réserver l’accès exclusif à cette technologie d’AMD, qui aurait simplement décidé de ne plus consacrer de ressources à la fabrication de puces destinées à des appareils de niche. On pense alors à des machines portables comme le Steam Deck ou la ROG Xbox Ally, ouvertement destinées à un public très restreint au vu de leur tarif.

La PS6 Portable, une console accessible au grand public ?

Ce qu’il faut comprendre par-là, donc, c’est que si cette PS6 Portable est bel et bien amenée à voir le jour – car rappelons tout de même que rien d’officiel n’a été à ce sujet pour le moment –, tout porte à croire qu’elle pourrait être destinée à un large public. Et cela expliquerait pourquoi AMD a accepté de proposer sa fameuse technologie RDNA 5 à PlayStation. En sachant que, ce faisant, le constructeur japonais pourrait donc bénéficier d’une belle exclusivité temporaire et d’un avantage certain par rapport à la concurrence dans le secteur des machines portables.

PlayStation x AMD, une collaboration déjà très prometteuse

Pourquoi ? Parce que grâce à cela, la PS6 Portable pourrait bien disposer d’une efficacité accrue, à la fois en termes d’autonomie, de chaleur et de consommation d’énergie que de puissance brute. Les dernières informations concernant les futures technologies d’AMD, et notamment le RDNA 5, laissent en effet entrevoir de nombreuses améliorations, en particulier au niveau des éclairages et des visuels boostés à l’IA de sorte à pouvoir offrir un rendu final bien supérieur. Même sur des écrans à plus faible résolution.

Et cela n’aurait d’ailleurs rien de très surprenant sachant que comme annoncé, PlayStation et AMD collaborent justement sur une technologie similaire dans le cadre de la conception de la PS6, nom de code « Project Amethyst ». Reste maintenant juste à savoir si cela s’appliquera aussi à l’éventuel retour sur le marché des consoles portables de la compagnie, qui avait complètement déserté le secteur après l’échec rencontré par la PS Vita dans les années 2010. Réponse, on l’espère, dans les prochains mois.

Source : Digital Foundry (via Reddit)