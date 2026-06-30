S’il y a bien une chose que l’on retiendra de cette neuvième génération de consoles, ce sont les nombreuses hausses de prix dont elle a été victime au fil des années. En effet, pour la première fois de l’histoire, toutes les consoles sont aujourd’hui vendues plus chères qu’à leur lancement ; ou bien amenées à le devenir prochainement dans le cas de la Nintendo Switch 2. Forcément, cela a donc d’ores et déjà de quoi inquiéter quant aux tarifs appliqués aux futures PS6 et Xbox Helix, et ce n’est définitivement pas PlayStation qui va nous rassurer sur la question.

La PS6 pourrait coûter très cher, c’est PlayStation qui le dit

Et pour cause, à l’occasion d’une session de questions-réponses organisée par la division Game & Network Services de la compagnie, le constructeur a affirmé sans détour « ne pas avoir l’intention de vendre du hardware à des prix nettement inférieurs à leur valeur ». Une remarque qui intervient alors que la question du prix du hardware et de sa rentabilité lui a été posée, notamment au regard de l’arrivée de la « next-gen ». Autrement dit : de la PS6. « Il n’est pas réaliste pour nous de prendre en charge toutes les hausses de prix des composants », assure Sony.

« En même temps, nous suivons de près l’évolution du marché et continuons à réévaluer notre stratégie », précise cependant ce dernier. « Nous estimons qu’il est important pour nous de tout mettre en œuvre pour que nos clients comprennent pleinement la valeur que nous fournissons en matière de tarification ». Autant dire, donc, que l’on peut d’ores et déjà s’attendre à une tarification relativement élevée pour la PS6, en tout cas si la situation du marché, notamment au regard du prix de la RAM, ne s’améliore pas d’ici la sortie de la console.

Et au vu de ce qui se passe chez Microsoft, qui a annoncé une nouvelle hausse de prix pour les Xbox Series en prévision d’une complication de la situation d’ici 2027, cela semble pour l’heure plus que compromis. Maintenant, cela veut-il forcément dire que la PS6 est amenée à franchir, ou au moins à s’approcher, de la barre symbolique des 1 000 dollars à son lancement ? Pour l’heure, rien ne peut encore le certifier ; même si les premières rumeurs à ce sujet commencent doucement mais sûrement à s’imposer dans l’imaginaire collectif.

© Sony

La crise est bien partie pour durer

Il faut dire que le marché actuel ne fait rien pour arrêter un tel phénomène, en témoigne l’annonce très récente de la Steam Machine vendue à 1 039€ par Valve ; ou même le tarif appliqué à la PS5 Pro, aujourd’hui vendue à 899.99€ par Sony. Espérons donc que la situation s’améliore grandement d’ici l’arrivée de la prochaine génération, sans quoi la PS6 comme la Xbox Helix pourraient débarquer à prix d’or… et mettre l’industrie du jeu vidéo dans une position plus délicate encore qu’elle ne l’est actuellement. Réponse, si les rumeurs disent vrai, à l'horizon 2027-2028.

Source : PlayStation