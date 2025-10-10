C’est désormais officiel : l’avenir est en marche chez PlayStation. Plusieurs mois après avoir annoncé sa collaboration avec AMD autour du fameux « Project Amethyst », le constructeur nippon dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo dédiée à ce qui pourrait bien concerner la PS6. Et pour cause, on y assiste à un long mais passionnant échange entre Mark Cerny, architecte de la PS4 et de la PS5, et Jack Huynh, vice-président et directeur général du groupe Informatique et Graphismes d’AMD, sur les potentielles nouvelles technologies de cette future console.

La PS6 dévoile ses potentielles futures technologies

Durant près de neuf minutes, les deux hommes échangent en effet autour de trois avancées technologiques à venir dans le domaine du jeu vidéo, que l’on serait donc susceptibles de retrouver au cœur de la PS6. Des nouveautés qui, selon eux, pourraient alors grandement bénéficier à l’industrie. La première, baptisée « Réseaux Neuronaux », servirait par exemple à résoudre le problème posé par les technologies telles que le FSR ou le PSSR, qui sollicitent énormément le GPU en vue d’améliorer la résolution de l’image.

Grâce à elle, toutes les unités de calcul pourraient ainsi désormais travailler comme un seul bloc de données au lieu de plusieurs unités, ce qui éviterait de trop solliciter le GPU et améliorerait grandement l’efficacité de l’upscalling sur PS6. La seconde, baptisée « Noyaux de raisonnement », aurait plus ou moins le même objectif mais vis-à-vis du ray-tracing. Car en prenant entièrement en charge de ce dernier, elle pourrait réduire les ressources que son traitement demande au CPU et GPU, pour un rendu plus propre, plus fluide et plus efficace.

La dernière, enfin, baptisée « Compression Universelle », viserait quant à elle à résoudre le goulot d’étranglement provoqué par les limitations de la bande passante du GPU face à toutes les données que celui-ci doit traiter. Plus concrètement, cela signifie donc que la PS6 devrait être en mesure de compresser davantage encore l’ensemble des données envoyées vers la mémoire de la console, ce qui permettrait ensuite au GPU d’avoir plus de ressources pour afficher davantage de détails et surtout, proposer une meilleure fréquence d’images.

Cela ne fait que commencer

Bien sûr, précisons quand même que la PS6 n’est jamais explicitement nommée dans la vidéo, même si celle-ci ne laisse que peu de place au doute. Et outre la présence de Cerny au cœur de celle-ci, ce sont surtout ses propos qui sont particulièrement révélateurs. « Ces technologies n’en sont encore qu’à leurs balbutiements » précise en effet l’architecte de PlayStation, avant d’ajouter : « Elles n’existent pour l’instant qu’en simulation, mais les résultats sont très prometteurs et je suis impatient de les intégrer à une future console dans quelques années ».

Plutôt limpide, n’est-ce pas ? « Nous sommes ravis de proposer ces innovations aux développeurs sur toutes les plateformes gaming, car il ne s’agit pas seulement de silicium. Il s’agit de donner les moyens aux créateurs et aux communautés qui font du jeu vidéo ce qu’il est. Et nous ne faisons que commencer », assure Huynh de son côté. « Alors que nous continuons à construire avec des partenaires proches comme Sony, tout ce que nous faisons est axé sur un seul objectif : faire progresser les jeux pour vous tous ». Voilà qui promet pour la PS6 !