La future console de Sony, la PS6, commence déjà à voir son line-up se dessiner. L'un de ses premiers gros jeux se montre enfin plus en détails, ça donne déjà envie.

Alors que la PlayStation 5 semble ne pas encore avoir exploité son plein potentiel, la PS6 fait déjà parler d'elle. De nombreux leaks rapportent déjà de potentielles informations sur ses performances techniques. Mais, aujourd'hui, c'est un jeu attendu en exclusivité sur la prochaine console de Sony qui se dévoile officiellement. Ça promet déjà d'être impressionnant, vous allez voir.

Un premier jeu très prometteur sur PS6

Il faudra encore attendre quelques années avant de voir la PS6 débarquer sur les étals. Pour autant, plusieurs titres s'avancent déjà, donnant une première idée des acteurs qui bâtiront l'avenir de cette future console de salon. Parmi eux, il faudra assurément compter sur Hideo Kojima. À l'occasion d'un livestream diffusé dans le cadre du Tokyo Game Show pour les dix ans de son studio, il en a profité pour présenter un projet très prometteur en cours.

Kojima Productions ne chôme décidément pas. Pendant une longue conférence, le studio a pris le temps d'aborder une tonne de projets, comme OD, le “nouveau PT” à destination des consoles Xbox, mais aussi le futur jeu du studio édité par Sony Interactive Entertainment. Attendu sur PS6, le bien nommé Physint a enfin donné des détails concrets, trois ans après son annonce.

© Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions.

Nous découvrons ainsi un premier visuel de ce jeu PS6 qui misera sur l'action-espionnage. Avec Physint, Hideo Kojima en revient à ses premières amours. Il se rapproche en effet de la saga Metal Gear Solid qu'il a abandonné en quittant Konami. Ce premier aperçu donne déjà le ton. Dans une ambiance froide, le protagoniste avance une arme à la main. Sa tenue, au croisement de la combinaison et du trench-coat, traduit sa capacité à être mobile, agile, et à se fondre dans le décor.

L'identité du comédien qui prêtera ses traits au héros de Physint est encore un mystère. Cependant, Hideo Kojima a levé le voile sur plusieurs noms qui rejoignent le casting international du futur jeu de la PS6 : Charlee Fraser (Furiosa A Mad Max Saga), mannequin et actrice australienne, Don Lee, romancier japonais, et Minami Hamabe (Ace Attorney, Godzilla Minus One), actrice japonaise. Le développeur a même présenté quelques images de visages qui seront implantés dans le jeu. Une fois de plus, le réalisme est impressionnant. On comprend alors ce qu'il veut dire quand il souhaite « casser la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo » avec ce nouveau titre.

© Kojima Productions.

© Kojima Productions.