Depuis quelques semaines, un mot revient partout dans l’industrie tech : pénurie. Après les cartes graphiques et les consoles introuvables, c’est désormais la mémoire vive qui se retrouve sous tension. Et ça inquiète pour la PS6.

Depuis quelques années, l’industrie du jeu vidéo avance d’obstacle en obstacle. Après la pandémie, les ruptures de stocks et la hausse du prix des composants, un nouveau problème apparaît. Cette fois, c’est la mémoire vive qui menace de bousculer les plans de la prochaine génération de consoles. Et forcément, la future PS6 est concernée.

L’IA change les règles du jeu pour la PS6

Aujourd’hui, tout tourne autour de l’intelligence artificielle. Les géants du secteur construisent des data centers gigantesques. Et pour les faire tourner, il faut énormément de RAM. Beaucoup plus que ce dont ont besoin les joueurs ou même les professionnels classiques. Résultat : certains fabricants réorientent leurs priorités. C’est le cas de Micron, qui prévoit d’arrêter la vente de RAM destinée aux consommateurs d’ici 2026 pour se consacrer presque uniquement aux besoins de l’IA. Ce n’est pas un détail. C’est un signal clair. Le marché n’évolue plus à la marge, il bascule. Et cela fait peur pour la PS6.

Cette transition se voit déjà dans les chiffres. Depuis plusieurs semaines, les prix de la RAM grimpent à une vitesse impressionnante. Et cela risque de durer. Les plus gros acheteurs, notamment les entreprises spécialisées dans l’IA, absorbent une part énorme de la production mondiale. Pour le reste du marché, il reste moins de marge, moins de stock… et forcément, les coûts explosent. Pour les PC, c’est déjà visible. Pour les consoles, cela reste discret, mais la tendance est là. Même avec des contrats négociés longtemps à l’avance, les constructeurs finiront par ressentir la pression.

Un casse-tête annoncé

Sony aurait sécurisé suffisamment de composants pour maintenir la production de la PS5 et de la PS5 Pro. C’est rassurant pour le présent. Mais pour demain, et la PS6, c’est une autre histoire. Une nouvelle console a besoin de plus de puissance, donc de plus de mémoire, et donc d’un budget plus élevé.

Avec un marché en pleine tension, la PS6 pourrait coûter plus cher à fabriquer que prévu. Cela pourrait entraîner deux choix possibles : un prix de vente plus élevé ou un report de son lancement. Et dans les deux cas, ce serait un défi majeur pour le constructeur.

Source : micron