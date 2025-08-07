Et si l'histoire se répétait pour la prochaine génération de consoles, avec une PS6 moins puissante que la future Xbox ? Un leak visiblement sérieux le suggère.

En terme de puissance brute, la Xbox Series X était déjà techniquement plus puissante que la PS5. Dans la réalité, de nombreux cas ont toutefois prouvé que les jeux multi-plateformes tournaient finalement mieux sur la console de Sony. En attendant de voir ce que la prochaine génération nous réserve, un leaker particulièrement réputé dresse un comparatif laissant sous-entendre que, une fois encore, la prochaine Xbox disposerait d'une puissance brute supérieure à celle de la PS6. On décortique tout cela.

Nouveau K.O. technique dans le duel entre la prochaine Xbox et la PS6 ?

En début de semaine, la généralement bien informée chaîne YouTube Moore's Law is Dead leakait une grande partie de la fiche technique de la PS6, ainsi que celle d'une PlayStation portable pour aller avec, a priori via des documents officiels. Une information importante était toutefois absente : celle relative à son GPU. C'est donc par le biais d'un autre leaker particulièrement réputé, KeplerL2, sur Neogaf, que nous avons potentiellement une idée plus précise sur le sujet.

D'après lui, la PS6 embarquerait un GPU d'une puissance équivalente à la Radeon RX 9070XT, soit la carte graphique la plus puissance d'AMD actuellement sur le marché. Sauf que, toujours d'après KeplerL2, la prochaine Xbox lui opposerait un argument de taille : un GPU équivalent à celui de la RTX 5080, soit une différence de puissance théorique de l'ordre de 20% entre les deux machines. Ainsi, si ce leak s'avère correct, on retrouvera donc peu ou prou le même écart de puissance entre la PS6 et la prochaine Xbox que celui de la PS5 et de la Xbox Series X.

Naturellement, il convient de prendre ce leak avec de prudentes pincettes, et la puissance brute ne fait pas tout, comme on l'a vu à maintes reprises sur la présente génération de consoles. De plus, les deux futures machines ne devraient pas sortir avant 2027/2028. Beaucoup de choses peuvent donc encore changer entre temps. À noter par ailleurs que, si la PS6 et la prochaine Xbox embarquent bien des GPU d'une puissance équivalente aux cartes graphiques susmentionnées, cela signifierait a priori un écart d'au moins une à deux générations par rapport aux futures cartes graphiques à venir de la part d'AMD et NVIDIA. Il faudra toutefois attendre des informations plus concrètes de la part des principaux intéressés pour en avoir le cœur net.

Source : KeplerL2 sur Neogaf