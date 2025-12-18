Sony préparerait doucement l’avenir de son écosystème PlayStation. Et cette fois, ce ne serait pas la puissance brute qui serait au centre des priorités. D’après une nouvelle rumeur, le constructeur mettrait désormais fortement l’accent sur le Power Saver Mode, un mode basse consommation récemment introduit sur PS5. Un choix qui pourrait en dire long sur la future console portable liée à la PS6.

Des nouvelles de la PS6 mais...

L’information provient de Moore’s Law is Dead, via son podcast Broken Silicon. Selon lui, Sony aurait récemment modifié en profondeur le SDK PS5, l’outil utilisé par les développeurs pour créer et mettre à jour leurs jeux. Jusqu’ici, le SDK en était à la version 12.0. Mais une mise à jour aurait ramené sa numérotation à 1.0. Un choix étonnant, mais révélateur. Cette nouvelle base serait entièrement pensée pour favoriser la prise en charge du Power Saver Mode. Autrement dit, Sony chercherait à s’assurer que les jeux PS5 puissent fonctionner correctement dans un environnement à consommation réduite. Et ce détail change beaucoup de choses pour la PS6.

Il pousse les développeurs à s’assurer que leurs jeux restent jouables avec moins de ressources, aussi bien côté CPU que GPU. Une contrainte peu pertinente pour une console de salon, mais essentielle pour un appareil portable. En clair, Sony prépare des jeux PS5 capables de tourner dans un environnement plus limité, sans refonte majeure.

Le Power Saver Mode avant la PS5 Pro

Ce qui frappe surtout, c’est la priorité donnée à ce mode basse consommation. D’après un développeur cité par Moore’s Law is Dead, Sony n’aurait jamais été aussi loin pour encourager l’exploitation des capacités de la PS5 Pro. Pour ajouter un mode spécifique PS5 Pro à un jeu existant, les studios devaient simplement mettre à jour leur SDK. Rien de plus. En revanche, pour le Power Saver Mode, Sony aurait préféré revoir ses outils en profondeur, jusqu’à modifier leur version de base. Le message est limpide. Pour PlayStation, la compatibilité basse consommation est aujourd’hui plus stratégique que l’optimisation dédiée à la PS5 Pro.

D’autres documents internes mentionnés dans la rumeur vont dans le même sens. L’un d’eux indiquerait que les jeux devraient pouvoir fonctionner avec seulement huit threads CPU. Une limite surprenante pour une machine de salon moderne. Mais beaucoup plus logique pour une console portable comme une... PS6 portable justement. Le même document évoquerait aussi l’arrivée future de nouveaux modes basse consommation. Et surtout, il préciserait que les applications pourraient être amenées à tourner sur des configurations CPU différentes. Là encore, difficile d’y voir une coïncidence. Sony ne préparerait pas seulement un mode. Il préparerait un nouveau type de matériel.

La PS6 portable en préparation

En interne, cette machine serait connue sous le nom de code Canis. Selon les informations actuelles, elle embarquerait un processeur AMD avec quatre cœurs Zen 6c, accompagné d’un GPU RDNA 5 doté de 12 à 20 unités de calcul. Les fréquences se situeraient entre 1,6 et 2,0 GHz. La mémoire atteindrait 16 Go de LPDDR5X, sur un bus 128-bit. L’ensemble fonctionnerait avec une enveloppe énergétique d’environ 15 watts, un chiffre cohérent pour une console portable moderne. Côté performances, l’objectif serait d’atteindre environ la moitié de la puissance graphique d’une PS5. En revanche, les capacités en ray tracing seraient plus solides. Évidemment, Sony n’a rien confirmé. Ni l’existence d’une PS6 portable, ni cette stratégie centrée sur le Power Saver Mode. Pour l’instant, tout repose sur des documents internes et des témoignages indirects.

Source : Moore’s Law is Dead,