Même si la PS5 a raté de peu ses objectifs de vente, avec 20,8 millions de consoles écoulées alors que la firme pensait pouvoir en vendre 21 millions lors du dernier exercice fiscal, la machine se porte très bien. Mais pour autant, la prochaine génération est déjà dans les têtes des deux constructeurs et la PS6 s'est même invitée lors d'une réunion du groupe Sony visant à présenter la stratégie de l'ensemble de la firme japonaise. Il n'y a eu aucune annonce officielle évidemment, mais tout de même un aperçu futuriste de la manette.

Une première image conceptuelle pour la manette PS6

La sortie de la PS6 pourrait avoir lieu en 2028 si l'on se réfère à une déclaration de Microsoft qui a été révélée au grand public au cours du procès pour le rachat d'Activision Blizzard. « La durée du contrat (ndlr : pour maintenir les jeux Call of Duty sur les plateformes concurrences PlayStation et Nintendo) irait au-delà de la période de lancement de la prochaine génération de consoles (en 2028) » a t-on appris. Bien entendu, c'est une fenêtre et rien ne dit que PlayStation ou Microsoft respectera réellement cette fenêtre. Mais 7 à 8 ans est le cycle habituel pour une génération.

On a le temps de voir venir, mais surprise, durant une conférence, la PS6 est apparue avec une image conceptuelle pour sa manette. Et les designers sont partis loin, vraiment loin, avec un périphérique qui n'aurait aucun bouton physique sur ses poignées. Il semble y avoir à la place des touches tactiles dont on visualise encore assez mal le fonctionnement. Au milieu, entre les deux poignées, on a un gros cercle transparent qui pourrait peut-être transmettre des indications, comme le pourcentage de batterie restant par exemple.

Mais ce qui surprend le plus sur ce concept de manette PlayStation 6, c'est bien l'image d'un jeu non existant au-dessus. Cela suggère qu'un titre pourrait être projeté et que le périphérique serait finalement lui-même une sorte de PS6 Portable. Idéal si l'on veut lancer un jeu et ranger sa console au bout d'une minute pour cause de batterie déjà vidée. Mais bon, on le rappelle, c'est une vision concept pour les besoins de la vidéo, et non un aperçu réel de ce que peut être la manette de la prochaine PlayStation next-gen. Selon une rumeur, la PS6, en plus d'arriver potentiellement en 2028, serait rétrocompatible.