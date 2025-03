La PlayStation 5 fêtera ses cinq ans d'existence en fin d'année. Après des débuts compliqués, la faute à des problèmes d'approvisionnement, elle est parvenue à réaliser des performances plus qu'honorables. Mais, le temps passe et, déjà, la suite commence à se préparer du côté du constructeur. En plus d'avoir évoqué officiellement la future PS6, il se penche concrètement sur le hardware de la console et pourrait bien révolutionner vos habitudes.

Sony voudrait innover avec la PS6

Il en faut du temps pour mettre au point une nouvelle machine. C'est donc maintenant que se dessine l'avenir de PlayStation. Le constructeur œuvre en coulisses sur ce qui deviendra la PS6. Vous vous en doutez, sa puissance et ses potentielles technologies embarquées ont déjà fait parler d'elle. Mais, ses accessoires aussi sont concernés par toutes ses questions.

Le 6 mars dernier, Sony Interactive Entertainment déposait un nouveau brevet étonnant. Cela ne concerne pas directement une console, mais une manette ! Cela pourrait concerner les actuelles DualSense de la PS5. Cependant, l'innovation est telle qu'il est bien plus probable que cela concerne plutôt la future PS6.

De fait, le projet de manette va vous étonner. PlayStation souhaiterait proposer un accessoire sans fil et chargé en permanence. Pour ce faire, il envisage une manière de recharger la manette de la PS6 sans contact, sans point d'alimentation. Le brevet explique cette logique : « Les contrôleurs de jeu qui utilisent des batteries doivent être remplacés ou rechargés lorsque la batterie est épuisée ». En trouvant une alternative aux habituelles batteries, l'accessoire pourrait avoir une bien meilleure durée de vie sur le long terme.

Ainsi, PlayStation envisage un système de recharge photovoltaïque. La manette de la PS6 pourrait donc être alimentée directement par des sources lumineuses. Travaillant vraisemblablement sur cette technologie révolutionnaire depuis 2023, le constructeur aurait évidemment pensé à ce que les mains n'entravent pas les capteurs pour une recharge fonctionnelle. De cette façon, la manette n'épuiserait jamais vraiment son énergie. Bien sûr, elle n'en est qu'à l'état de brevet. Mais, si cela se concrétisait, ça changerait concrètement la vie des gamers.

Manette DualSense de la PS5. © Sony.