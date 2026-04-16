Alors que la génération PS6 commence doucement mais sûrement à se profiler à l’horizon, les rumeurs vont bon train concernant ce que Sony pourrait nous préparer pour les années à venir. Fenêtre de sortie, puissance de la machine, console portable, aucun sujet n’est laissé de côté par les leakeurs, qui ont même été jusqu’à répondre à la question suivante : peut-on s’attendre à voir une PS6 « Lite » débarquer sur le marché à moindre coût, à l’instar de Microsoft et de sa Xbox Series S ? Et la réponse ne surprendra probablement personne.

Une PS6 Lite vendue moins chère, c’est possible ?

En effet, c’est encore une fois sur les forums de NeoGAF que KeplerL2, leakeur spécialisé dans tout ce qui touche au hardware, a confirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à une telle console de la part de Sony. « Ce serait un cauchemar pour les développeurs » a-t-il notamment assuré en réponse à un internaute s’interrogeant à ce sujet. À un autre joueur, alors, de réagir en se demandant très justement « comment cela se fait-il si la PS6 Portable existe déjà ? ». En sachant qu’il s’agit d’une autre des informations partagées par KeplerL2 par le passé.

« Faire en sorte que quelque chose rende bien sur un petit écran 1080p est très différent de faire en sorte qu’il rende bien sur une grande télé 4K », répond ce dernier à ce sujet. Avant d’ajouter : « Nous ne savons toujours pas non plus si Sony rendra obligatoire la prise en charge des consoles portables ». Car à ce stade, rien ne dit que les PlayStation Studios seront forcés de rendre leurs futurs titres compatibles avec la PS6 Portable. Même si, le cas échéant, cette dernière pourrait alors se confronter à un destin similaire à celui de la PS Vita.

Un véritable défi technique

Toujours à ce sujet, KeplerL2 en profite d’ailleurs pour souligner que quand bien même la PS6 Portable permet à Sony d’avoir des composants moins puissants sous la main, cela ne veut pas dire pour autant qu’il serait facile pour le constructeur de les améliorer en vue de concevoir une PS6 Lite. Par exemple, l’APU Canis, « conçu à partir de bibliothèques spécialisées à faible consommation », ne pourrait en aucun cas « fonctionner à des fréquences d’horloge élevées, quelle que soit la quantité d’énergie qu’on lui fournit ».

De la même manière, quand bien même la PS6 Portable devrait être en mesure de supporter des technologies telles que le FSR 5 ou le PSSR 3, cela poserait assurément des problèmes à Sony de devoir upscaler l’image au-delà des 1080p de la machine. Dans le cas d’une télé 4K, par exemple, on parlerait alors « d’une conversion à une résolution 16 fois supérieure, ce qui est très difficile à réaliser sans artefacts ni flou » explique-t-il. Sans compter que « le coût de l’upscaling dépend également de la résolution de sortie ».

Les chances sont très faibles

Bref, autant dire que l’idée d’une PS6 Lite nécessiterait pour les développeurs de procéder à un gros travail d’optimisation supplémentaire, « simplement pour atteindre le même nombre d’images par seconde qu’en mode portable ». Ce qui, pour Sony, ne semble pas vraiment envisageable. Et quand on voit toutes les difficultés causées par la Xbox Series S aux différents studios depuis 2020, on comprend largement pourquoi. Même si, bien sûr, tout ceci reste pour l’heure à prendre avec de grosses pincettes, aucune de ces informations n'étant officielle.

Source : NeoGAF