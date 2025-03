La PS6 n'est pour l'heure qu'un projet. Mais une partie des équipes de Sony Interactive Entertainment travaille évidemment dessus pour être fin prêt le jour J. Selon des estimations ou des propos tenus, cette prochaine génération de consoles pourrait arriver courant 2027 au plus tôt, ce qui laisse la porte ouverte à une sortie un peu plus tardive en 2028. Alors même qu'on a finalement aucune information concrète sur ces machines, plusieurs jeux semblent se confirmer avant l'heure. Et ça promet du lourd !

La ludothèque PlayStation 6 se dessine

Lorsque le géant Microsoft s'est retrouvé au tribunal dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard, de nombreux documents confidentiels ont été divulgués. Et dans l'un d'eux, la firme de Redmond affirme noir sur blanc que la prochaine génération de consoles, autrement dit la PS6 et la Xbox Series 2, sortiront en 2028. Et du côté de PlayStation, des jeux se confirment déjà.

On l'a appris cette semaine, mais selon le très fiable journaliste Jason Schreier, Intergalactic The Heretic Prophet de Naughty Dog ne « sortira pas en 2026 ». Dès lors, le lancement se fera probablement en 2027 ou 2028, au moment de l'arrivée de la PS6. Pour le moment, il n'est annoncé que sur PS5. Mais on semble se diriger vers un titre cross-gen au vu de la probable fenêtre de sortie. Et ce ne serait pas le seul.

Le producteur de FF7 Remake 3, Yoshinori Kitase, a dit que le troisième chapitre de la trilogie ne serait pas une exclusivité PS6. En revanche, une de ses déclarations laissent clairement à penser qu'il sera aussi disponible sur cette machine. « Nous sortirons les futurs titres sur un large éventail de plateformes afin que davantage de personnes puissent y jouer ». Le prochain Batman Arkham développé sur Rocksteady aurait le droit au même traitement et cette fois-ci, l'information provient d'une offre d'emploi pour un senior core engine programmer. Il est clairement indiqué que le jeu sur lequel le candidat devra travailler sera disponible sur « PC, PS5, Xbox Series X/S et la prochaine génération de consoles ».

Après Death Stranding 2 On the Beach, Hideo Kojima mettra les bouchées doubles sur la création d'OD et du jeu d'action infiltration Physint. Si le premier soft est conçu en partenariat avec Xbox pour le cloud gaming, le second est une exclu PlayStation. Étant donné qu'il n'est pas prévu avant plusieurs années, ce sera donc un titre PS6, voire cross-gen.

Les premiers jeux PS6 / cross-gen confirmés

Voici le résumé des premiers jeux PS6 qui se confirment avant l'heure, il va y avoir du méga lourd.