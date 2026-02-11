Alors que la hausse astronomique des prix de la RAM continue de faire des vagues dans le monde de la tech, forçant plusieurs constructeurs comme Valve avec sa Steam Machine ou encore Sony avec sa PS6 à revoir leurs plans pour l'avenir, la fiche technique de la prochaine console de Sony refait encore parler d'elle. Si on a déjà eu de plus amples informations officielles concernant son GPU et son CPU, le reste couve encore un certain mystère, a priori en partie levé par de récents leaks d'une certaine fiabilité.

Un bus de nouveaux leaks autour de la puissante PS6

D'un coup d'un seul, le leaker réputé KeplerL2 a récemment révélé sur les forums NeoGAF de nouvelles informations relatives tant à la PS6 qu'à sa version Portable, qui devraient en principe être les deux faces d'une même pièce pour la prochaine génération de consoles de Sony. Tandis que sa version nomade embarquerait 24 Go de mémoire vive (RAM) GDDR7, soit le double de la Nintendo Switch 2, la version console de salon partirait de son côté sur 30 Go de RAM, toujours en GDDR7.

On passerait donc quasiment du simple au double entre la PS5 et PS5 Pro embarquant pour rappel 16 Go, qui plus est en GDDR6, contre donc 30 Go de la génération suivante de mémoire vive pour la PS6. Outre cet important gain de puissance en termes de RAM, KeplerL2 a par ailleurs révélé que la prochaine console de Sony pourrait afficher des vitesses de transfert de 32 GB/s, avec une carte mère intégrant un bus de 160-bit, pour une bande passante mémoire pouvant donc atteindre autour de 640 GB/s.

En substance, cela signifie donc que la PS6 serait nettement plus véloce que sa grande sœur pour traiter les données, impliquant donc de plus hautes performances. Couplé à des GPU et CPU visiblement particulièrement musclés, la prochaine génération de console de Sony pourrait donc promettre un bond technologique significatif. Reste toutefois à voir si ces révélations de KeplerL2 se confirment. Les plus grandes interrogations, au vu de la conjoncture actuelle, sont également de savoir quand la machine pourrait finalement arriver, et surtout à quel prix. L'avenir plus ou moins lointain nous le dira.

Crédit : KeplerL2 sur NeoGAF

Source : KeplerL2 sur NeoGAF