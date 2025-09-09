Il est de notoriété publique que Sony planche sur la PS6, et même sur une version Portable, depuis un bon moment. La console nouvelle génération du constructeur japonais devrait ainsi sortir courant 2027/2028, et on a déjà une petite idée de ce qu'elle pourrait embarquer sous le capot. S'agissant de son design, le mystère restait encore entier. Un leak tout récent vient cependant éclairer quelque peu notre lanterne, mais pourrait autant rassurer que décevoir.

Un nouveau leak sur le design de la PS6 se détache

Si l'on en croit les récents leaks à son sujet, la PS6 devrait apporter un bond technologique certain par rapport aux PS5 et PS5 Pro, à un prix similaire à la version « fat » de sa grande sœur, mais pourrait malgré tout être moins puissante que la prochaine console Xbox. En parlant de la PS5, rappelons qu'un nouveau châssis aurait également récemment leaké et arriverait dans les prochains jours en Europe, avec notamment une version 100% numérique équipée d'un SSD passant de 1 To à 825 Go, sans toutefois baisser de prix. Ce a priori dans un souci pour Sony d'optimiser ses coûts de production.

Cette volonté de réduire les coûts cadre justement avec le leak relatif à la PS6 qui nous intéresse ici. Tom Henderson chez Insider Gaming a en effet fraîchement rapporté, via diverses sources a priori bien informées sur la question, que la prochaine console de Sony arriverait dès son lancement avec un lecteur détachable. Elle suivrait donc la voie de la PS5 « Slim », qui pour rappel sortait en 2023 en deux éditions : une classique, avec lecteur Blu-Ray intégré, actuellement à 550 euros, et une 100% numérique, dépourvue de lecteur, actuellement à 499 euros, mais avec possibilité de l'acheter séparément, moyennant 79,99 euros en prix conseillé.

Ainsi, si les informations d'Insider Gaming s'avèrent exactes, la PS6 arriverait dès son lancement uniquement dans une forme 100% numérique, mais avec la possibilité d'y affubler un lecteur vendu séparément, ou encore acquérir la console et son lecteur détachable dans un seul et même pack. Encore dans un souci d'optimiser ses coûts de production, nos confrères révèlent que le design de la console serait plus « simpliste », voire même plus « compact », afin de maximiser l'espace de transport, le poids, et donc le montant dépensé sur l'aspect logistique de sa mise en vente. Il convient toutefois d'attendre des informations plus officielles pour en avoir le cœur net.

Source : Insider Gaming