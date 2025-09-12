La PS6 aurait encore été victime d'un leak, et il s'agirait cette fois de sa fiche technique complète : le véritable monstre de puissance tant attendu ?

En attendant une sortie supposément prévue courant 2027/20288, les leaks autour de la fameuse PS6 s'enchaînent depuis des mois. Il y a quelques jours, nous apprenions notamment par ce biais qu'elle pourrait ne sortir que dans une version 100% numérique avec un lecteur Blu-Ray détachable. Avant cela, nous avions eu droit à un leak relatif à sa fiche technique, par l'entremise de Moore's Law is Dead. La chaîne spécialisée revient de nouveau à la charge, cette fois a priori avec une liste complète. Si elle laisse miroiter un véritable monstre de puissance, il convient tout de même de prendre tout cela avec de prudentes pincettes.

Les specs complètes de la PS6 enfin entièrement connues, avec du monstrueux sous le capot ?

La dernière fois que la chaîne spécialisée dans la tech Moore's Law is Dead a leaké une partie de la fiche technique de la PS6, cela provenait prétendument de documents officiels internes au sein de Sony. Dans une nouvelle vidéo leakée il y a quelques heures, l'équipe nous revient avec a priori cette fois une liste complète, toujours basée sur des documents officiels, selon elle. Dans cette nouvelle liste, on retrouve certains des éléments précédemment leakés, mais aussi de nouveaux. La voici en détails :

Puce monolithique d'environ 280 mm² sur un node TSMC 3nm

7 à 8 cœurs Zen 6c + 2 cœurs Zen 6 LP (les deux derniers étant uniquement dédiés au système d'exploitation de la PS6

Bus 160 bits GDDR7 à 32 GT/s.

Jusqu'à 40 Go de RAM.

52 à 54 unités de calcul RDNA 5 entre 2,6 à 3 GHz (contre 40 à 48 unités dans le leak précédent).

GPU organisé en 3 moteurs de nuanceurs avec 9 groupes de travail chacun.

Rétrocompatibilité avec les générations PS5 et PS4 (pas de mention pour la PS3).

Priorité donnée aux contraintes de coûts et à une consommation d'énergie inférieure à celle de la PS5.

Production de la PS6 prévue pour mi-2027, avec une sortie probable courant de l'automne 2027.

En analysant cette fiche technique prétendument complète de la PS6, Moore's Law is Dead estime alors que la console nouvelle génération de Sony pourrait proposer une puissance équivalente à une RTX 5090. Ses performances de rastérisation seraient en tout cas ,5 à 3 fois supérieures à celles de la PS5, avec une qualité du Ray-Tracing 6 à 12 fois supérieure. Grâce au support du FSR 4 du fait de sa puce AMD dernier cri, la PS6 pourrait ainsi afficher des performances générales 4 à 8 fois supérieures à celles de la PS5 (contre 8 entre la PS5 et la PS4). Naturellement, il vaut mieux ne pas totalement prendre ce leak pour argent comptant, et plutôt attendre une présentation plus officielle pour en avoir le cœur net.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube