Dans le tristement célèbre contexte de la RAMpocalypse, avec des prix de la RAM et du stockage qui atteignent des sommets indécents, de nombreux domaines de la tech connaissent d'importants chamboulements. L'une des illustrations brûlantes de cette situation est la Steam Machine qui, après des mois de report, a annoncé des prix indécemment élevés pour compenser l'explosion des prix des composants susmentionnés. Les consoles next-gen que sont la PS6 et la Xbox Helix risquent de connaître un sort similaire si la crise se maintient, mais il semblerait, dans le cas de l'appareil de Sony, cela se ferait sans report en 2028-2029 comme de récentes rumeurs l'évoquaient.

Une PS6 qui pourrait finalement bien sortir en temps voulu, mais à quel prix ?

Les récentes rumeurs selon lesquelles la PS6 pourrait connaître un report à 2028-2029 provenaient d'analyses d'Embracer. Sur les forums NeoGAF, des utilisateurs ont saisi le rapport pour discuter de la situation, certains évoquant une bonne nouvelle, estimant qu'une console nouvelle génération n'est pas nécessaire avec une génération actuelle qui a encore des choses à prouver. Mais le leaker KeplerL2, qui a déjà révélé de nombreux détails autour de la PS6 par le passé, s'est fendu d'un commentaire laissant entendre que les analyses d'Embracer seraient à sa connaissance fausses.

Il a par ailleurs approuvé un commentaire allant dans ce sens : « Retarder la sortie de la PS6 alors qu'elle est quasiment prête n'a aucun sens. Ils ont des contrats pour la production des APU, et peut-être même avec des fabricants de mémoire pour la GDDR7. La R&D leur a coûté plusieurs centaines de millions. Les ventes de PS5 ralentissent, et rien ne garantit que les prix de la mémoire baisseront d'ici 2030. En la sortant en 2027, avec plusieurs millions d'unités vendues avant 2030, il suffira de baisser le prix de la console et de conquérir une part de marché considérable ».

Dans ce cas, la PS6 pourrait bel et bien sortir dans le courant 2027, comme prévu par son fabricant, et donc probablement aux alentours de novembre ou de la fin d'année, comme ses grandes sœurs. Mais entre en jeu l'épineux problème de la crise des prix de la mémoire, qui risque de sérieusement impacter le prix de la future console de Sony. Au point qu'elle dépasse la barre symbolique des 1 000 euros ? L'avenir nous le dira.

Source : KeplerL2 sur NeoGAF