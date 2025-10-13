La PS6, la console nouvelle génération surpuissante de Sony, refait parler d'elle via un leak relatif cette fois à sa date de sortie, et ça va risque de vous surprendre.

Il y a quelques jours, PlayStation publiait une vidéo relative aux technologies sur le papier prometteuses que pourrait embarquer la PS6 dans le cadre du Projet Amethyst, un partenariat étroit entre le constructeur et AMD. En parallèle, la console nouvelle génération de Sony a fait l'objet d'un nouveau leak évoquant cette fois une date de sortie visiblement définitive et déjà planifiée de la part du géant japonais.

Depuis plusieurs mois, voire années, de nouveaux leaks autour de la PS6 tombent régulièrement. Dans la plupart des cas, ceux-ci ont trait à sa fiche technique, avec de plus amples révélations ou précisions au fil du temps. Le mois dernier, Moore's Law is Dead avait ainsi leaké de nombreux détails provenant a priori d'une source officielle, tant s'agissant de ce que la prochaine console de Sony aurait sous le capot, mais aussi la possibilité qu'il n'existerait qu'un modèle 100% numérique, avec un lecteur Blu-Ray détachable. Le conséquent leak de Moore's Law is Dead évoquait aussi une production de la PS6 prévue pour mi-2027, pour une sortie dans le courant de l'automne 2027.

Plus récemment, sur le forum NeoGAF, KeplerL2, un autre leaker réputé concernant l'actualité tech, a ajouté sa pierre à l'édifice s'agissant de la date de sortie potentielle de la PS6. Lorsqu'un utilisateur a mentionné qu'une sortie 2027 était « probable », celui-ci a répliqué : « Pas juste probable. C'est bien le plan, sauf retards inattendus ». KeplerL2 confirme donc le précédent leak de Moore's Law is Dead et Sony prévoirait bien de lancer la commercialisation de la PS6 courant 2027.

Cela cadre par ailleurs avec l'historique du constructeur japonais par rapport à la sortie de ses précédentes consoles. Compte tenu du fait que la PS5 est sortie en 2020, sept ans d'écart avec la prochaine génération est plausible. Ceci étant dit, certains pourraient trouver que la génération actuelle n'a pas vraiment eu le temps de briller que la PS6 arrive déjà bientôt. Leak oblige, il faudra cependant attendre une annonce officielle pour en avoir la certitude.

Source : Kepler2 sur NeoGAF