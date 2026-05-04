Une fois encore, celle qu'on appelle déjà la "PS6" fait parler d'elle à cause de nouvelles fuites qui laissent imaginer à quoi pourrait ressembler la nouvelle génération de consoles de Sony.

Bien que la PlayStation 5 n'ait pas encore tiré sa révérence, la suite se dessine déjà. Le constructeur planche sur l'avenir avec sa potentielle « PS6 », une future console dont les spécificités ont déjà commencé à se faire jour officieusement. Une fois de plus, la direction prise pour celle qui doit concurrencer la Xbox Helix se précise grâce à des leaks de poids, qui laissent envisager une évolution technologique significative.

Une révolution technologique en marche pour la PS6 ?

Les leaks fusent autour de la PS6. Ainsi, la future console commence déjà à se clarifier dans l'esprit du public. Nos confrères du média MP1st auraient d'ailleurs eu vent de nouveaux détails sur la prochaine console. Ces nouvelles fuites soulignent l'ambition du constructeur, notamment en renforçant le cloud gaming. La technologie actuelle évoluerait vers des serveurs équipés de SSD PCIe Gen5 NVMe, pour doubler la vitesse de lecture. L'idée derrière ce changement serait évidemment d'accélérer les chargements et de fluidifier largement le streaming des jeux.

À cela s'ajouterait de nouveaux investissements en matière d'intelligence artificielle (IA). Avec la PS5 Pro tout particulièrement, Sony avait renforcé l'upscaling via le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Le constructeur chercherait à pousser plus loin son matériel sur la PS6 grâce au machine learning. Les leaks font part d'une volonté d'améliorer le rendu en temps réel. L'objectif serait alors de proposer des performances et une expérience visuelle plus impressionnantes encore. Ainsi, cela vient corroborer de précédentes fuites sur cette technologie.

Précédent leak d'un brevet pour le PSSR sur la PS6.

Une jeu d'horreur serait en développement

Une autre surprise aurait leaké pour la PS6. Cette fois, il ne s'agit pas d'une aspect technique, mais directement d'un jeu vidéo. MP1st rapporte que Sony aurait conclu un partenariat pour un titre cross-gen AAA. Les premiers éléments suggèrent un jeu d'horreur à la troisième personne en développement sous Unreal Engine 5. L'expérience se voudrait immersive avec des mécaniques de tir.

Nouvelle licence ? suite attendue ? Il est encore trop tôt pour se figurer de quel jeu il serait question. Néanmoins, le fait que le line-up de la PS6 se précise doucement contribue à concrétiser son arrivée. En coulisses, il est clair que la machine devient n'est pas qu'une chimère. Sony et ses partenaires travaillent d'ores et déjà d'arrache-pied pour aller encore plus loin que ce qu'on imagine.