Pour le lancement de la PS6, PlayStation pourrait déployer les grands moyens en faisant revenir certaines des licences les plus cultes et oubliées de son catalogue.

Depuis quelques jours, les choses semblent s’emballer bien comme il faut du côté de ce que nous réserve l’avenir chez PlayStation. En effet, la situation a beau rester particulièrement tendue au vu de la position de l’éditeur sur l’avenir des jeux physiques, le fait est que les rumeurs s’accumulent sur la façon dont il pourrait toutefois chercher à reconquérir le cœur de ses fans à l'aube de la PS6 malgré tout. Car après avoir eu vent que des licences comme Uncharted, Ape Escape ou encore Killzone pourraient revenir, les choses semblent de plus en plus se préciser.

Sly Cooper bientôt de retour chez PlayStation sur PS6 ?

Dans la foulée des dernières révélations de Nate the Hate au sujet du potentiel retour d’Ape Escape, l’insider thisiserfan, réputé pour avoir révélé l’existence de God of War Sons of Sparta avant l’heure, a effectivement décidé de prendre la parole sur ResetEra pour ajouter son petit grain de sel. Et au-delà de confirmer à son tour que de nouveaux épisodes d’Ape Escape et Killzone seraient en préparation chez PlayStation, ce dernier a également cité Sly Cooper qui, pour le coup, n’était pas encore ressorti jusqu’à présent.

« D’après ce que j’ai entendu dire et ce que j’ai pu comprendre, PlayStation s’est récemment ouvert aux accords de licence et accepte actuellement de nombreux pitchs de jeux », a-t-il notamment écrit, en ajoutant que ceci explique pourquoi « il y a autant de rumeurs d’un coup ». L’ajout de Sly Cooper à cette liste s’avère toutefois être une très belle surprise pour les fans de PlayStation, qui sont nombreux à réclamer son retour depuis des années, que ce soit sous la forme d’un remaster, d’un remake ou même encore d’un nouvel opus.

Ape Escape, Killzone… les rumeurs s’accumulent

Mais ce n’est pas la seule donnée intéressante à retenir de son intervention. Car tandis que les dernières déclarations de Nate the Hate avaient déjà laissé entendre que PlayStation pourrait sous-traiter le retour de certaines de ses franchises auprès de différents studios tiers, thisiserfan vient ici nous le reconfirmer en évoquant son ouverture « aux accords de licence », qui permettent donc à de nombreux studios de faire leurs propositions. Et grâce aux informations de Video Games Chronicle et MP1st, il semblerait que l’on connaisse déjà deux d’entre eux :

Evening Star (Sonic Origins), qui s’occuperait du retour d’ Ape Escape

(Sonic Origins), qui s’occuperait du retour d’ People Can Fly (Gears of War E-Day), qui s’occuperait du retour de Killzone

Concernant Ape Escape, d’abord, tout est parti du podcast de Jeff Gerstmann, où ce dernier a révélé qu’Evening Star avait été attribué au projet par PlayStation, même si celui-ci ne devrait pas voir le jour avant un certain moment, soit potentiellement la PS6. « Je ne pense pas ce jeu soit sur le point de sortir », a-t-il notamment déclaré. Tandis que Video Games Chronicle, de son côté, affirme que « cela correspond à ce qu'[ils ont] appris de [leurs] propres sources ».

Concernant Killzone, ensuite, l’info vient en revanche de MP1st, qui déclarait début septembre que Guerrilla Games aurait entamé une collaboration avec People Can Fly pour pouvoir ramener Killzone dans les années à venir sur PlayStation. Il serait alors cette fois-ci question d’un remake du premier opus sorti en 2004, en sachant que le studio a confirmé en mars 2025 avoir signé un accord avec la firme pour un projet identifié sous le nom de code « Delta ».

Les premiers jeux de lancement de la PS6 ?

Maintenant, précisons évidemment que tout ceci reste à prendre avec des pincettes pour le moment, quand bien même les sources réputées ou ayant déjà fait leur preuve par le passé tendent à se multiplier. Car dans l’immédiat, PlayStation n’a officialisé aucun des projets mentionnés au cours de cet article, et pourrait bien ne pas le faire avant un bon moment encore. « J’ai l’impression que nous verrons la première vague de cette nouvelle initiative aux alentours de la période de lancement de la PS6 », a précisé thisiserfan. Voilà qui promet déjà si tout cela s'avère.

Sources : ResetEra, Video Games Chronicle, MP1st