Afin d'assurer de bonnes performances tout en tâchant de réduire ses coûts et son prix, la PS6 pourrait se servir de l'IA, à en croire un nouveau leak.

Dans un climat où le coût de composant comme la RAM et le stockage pourraient impacter de manière inquiétante le prix d'entrée de la PS6, il se pourrait paradoxalement que l'IA, qui est en partie la cause de la fameuse RAMpocalypse, pourrait permettre à la prochaine console de Sony de combiner bonnes performances et prix maîtrisé. C'est en tout cas ce qu'a avancé un leaker généralement bien informé dans le domaine.

L'IA : à la fois la némésis et le salut des futures machines comme la PS6 ?

À défaut d'informations officielles, la PS6 devrait selon les dernières rumeurs bien sortir courant 2027, et donc ne pas subir de report, malgré la situation particulièrement délicate des prix de certains composants à laquelle font face Sony et d'autres fabricants, comme Valve avec sa Steam Machine. Alors que l'IA est dans une certaine mesure l'un des symptômes de la crise des composants actuelle, elle pourrait aussi de manière assez ironique « sauver » lesdits fabricants.

C'est en tout cas ce qu'a avancé la très réputée chaîne YouTube Moore's Law is Dead dans son dernier podcast. Selon lui, la PS6, entre autres consoles de la prochaine génération, pourrait utiliser l'IA à plusieurs niveaux pour à la fois être moins chère, mais aussi être plus performante. « Quand je vois des technologies comme l'IA, le ray tracing ou le PSSR, ainsi que la nécessité de maîtriser les coûts, je pense qu'ils chercheront à offrir une expérience proche de la 4K à 120 FPS tout en réduisant les coûts par la suite grâce à l'IA ».

Dans son analyse, Moore's Law is Dead extrapole en avançant que la PS6 pourrait chercher à se renflouer en tentant d'attirer un plus grand public via l'utilisation d'autres spécificités de l'IA, comme un système de reconnaissance vocale et diverses fonctionnalités passant par le Cloud, quitte à en limiter l'accès via les différents paliers du PS Plus, pour limiter les coûts hardware. Une perspective qui souffle le chaud et le froid en somme, mais il convient évidemment d'attendre des annonces plus officielles relatives à la PS6 et futures machines similaires pour en avoir le cœur net.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube