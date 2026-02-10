Il y a quelques jours, on apprenait qu'un studio très réputé et apprécié des joueurs Sony planchait sur un nouveau projet, qui n'était pas forcément celui que les fans attendaient. Guerilla Games dévoilait en effet un certain Horizon Hunters Gathering, une sorte de jeu d'action coopératif actuellement en développement pour PS5 et PC. Évidemment, cela a amené beaucoup de fans à s'interroger sur l'avenir de la licence et d'un éventuel épisode principal. On en sait désormais un peu plus, puisque le studio a été interrogé par Kotaku et s'est exprimé à son sujet. Direction la PS6 ?

Le prochain épisode de la saga Horizon sera-t-il un jeu PS6 ?

Il faut avouer qu'il y avait peut-être de quoi se poser des questions. Horizon Forbidden West est sorti il y a plus de trois ans désormais, et était depuis unanimement salué pour ses qualités artistiques et la densité de son monde ouvert. Et depuis sa sortie, la série a accueilli trois nouvelles sorties. Le spin-off Horizon: Call of the Mountain d'abord, puis le DLC Burning Shores pour Horizon Forbidden West et même LEGO Horizon Adventures en 2024. Ce dernier épisode adaptait d'ailleurs les aventures d'Alloy et sa bande dans un univers en petites briques. Mais depuis, rien.

Depuis, personne ne sait vraiment ce qu'il en est du prochain gros épisode, censé faire suite à Forbidden West. Kotaku a donc dévoilé hier que « ce prochain projet n'arrivera pas de sitôt », puisque la majeure partie du studio néerlandais est occupée à plancher sur le fraichement annoncé Horizon Hunters Gathering. Une partie de l'équipe qui travaillait sur Horizon Zero Dawn 3 a même été déplacée pour soutenir ce nouveau projet.

Une autre source confie au média américain que « les fans pourraient ne pas voir la suite des aventures d'Alloy avant au moins trois à cinq ans », ce qui en ferait potentiellement un jeu prévu pour la prochaine console de Sony. Le timing aurait effectivement du sens, puisqu'il coïnciderait avec les informations données par Jason Schreier de Bloomberg il y a quelques jours. Ni Sony, ni Guerilla Games n'ont souhaité s'exprimer directement sur le sujet, mais Horizon Zero Dawn aurait donc de grandes chances d'être prévu pour PlayStation 6.