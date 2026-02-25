Alors qu'on s'attendait à la voir arriver courant 2027, la PS6 pourrait finalement connaître un lancement nettement plus tardif, à l'horizon 2028, voire 2029, et potentiellement à un prix encore plus exorbitant qu'escompté. Ce n'est d'ailleurs pas la seule machine qui pourrait connaître une flambée des prix, puisque des appareils d'ores et déjà disponibles comme la Nintendo Switch 2 ou encore le Steam Deck de Valve subissent déjà les contrecoups de la conjoncture actuelle. Celle-ci se résume en un mot : la fameuse « rampocalypse », et il faut malheureusement s'attendre à ce que les choses empirent encore.

Une apocalypse tarifaire en vue pour la PS6, entre autres produits technologiques ?

Depuis quelques mois, un phénomène extrêmement inquiétant sème la pagaille dans le monde de la tech, avec des ramifications qui pourraient impacter même des produits encore non sortis comme la PS6 : la « rampocalypse ». Depuis que quelques fabricants ont cessé de produire de la RAM à destination des particuliers pour aller voir si l'herbe est plus verte du côté de l'IA, le prix de ces composants a littéralement explosé. Mais cela semble aussi affecter d'autres composants connexes, comme les SSD ou les disques durs, qui affichent également des tarifs de plus en plus délirants.

Pour ne rien arranger, depuis début 2026, c'est également l'administration américaine qui fait des siennes en ayant renforcé ses tarifs douaniers sur les produits électroniques importés d'Asie, avec une hausse jusqu'à 46% sur certains. Or, la plupart des composants des machines comme la PS6 à venir, ou encore les actuels Steam Deck et Nintendo Switch 2, sont fabriqués dans des pays comme la Chine. Même constat pour les accessoires tels que les manettes.

Ainsi, si on cumule l'explosion du prix de la RAM et une importante hausse des tarifs douaniers américains impliquant de relocaliser des usines dans d'autres pays, mais avec fatalement des coûts et une main d'œuvre plus conséquents, les fabricants pourraient choisir de faire payer les pots cassés au consommateur final, et donc appliquer des hausses de prix même dans l'ensemble du globe. Malgré une sortie qui ne pourrait pas arriver avant 2028/2029, le coût de fabrication de la PS6 pourrait d'ores et déjà en pâtir, à moins que la situation s'améliore miraculeusement d'ici là. Même si on ne connaît pas encore le prix de la future console de Sony, il faut malheureusement se préparer à un tarif proche de celui controversé de la PS5 Pro, voire pire encore. L'avenir nous le dira.