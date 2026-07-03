C’est un fait : chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de l’arrivée de la PS6 qui, pour l’heure, semble bien loin d’être en mesure de soulever les foules. En effet, PlayStation a beau avoir commencé à communiquer au sujet de sa prochaine génération en fin d’année 2024, la situation actuelle ne permet pas vraiment aux joueurs d’être emballés par ce qui nous attend. Surtout au vu des dernières révélations de la firme, qui a désormais confirmé que la PS6 sera la première génération à faire totalement l’impasse sur le format physique.

Avant même sa sortie, la PS6 a déjà un énorme problème

Et forcément, une telle nouvelle s’accompagne irrémédiablement d’un certain nombre d’interrogations. Ce qui explique d’ailleurs, légitimement, la colère grandissante des joueurs sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de PlayStation. Car tandis que les questions de préservation du patrimoine vidéoludique sont au cœur de nombreux débats depuis longtemps, que va bien pouvoir signifier la disparition du format physique sur PS6 ? Notamment pour les collectionneurs disposant d’une vaste gamme de jeux sur CD dans leur bibliothèque ?

Après tout, rappelons que parmi les avantages de la PS5 se trouve notamment une prise en charge de la rétrocompatibilité, qui permet aujourd’hui aux joueurs de continuer à profiter de tous leurs titres PS4 sur la dernière machine de Sony. Et même si cette décision n’empêchera aucunement PlayStation de poursuivre dans cette voie sur PS6 pour tout ce qui concerne les jeux numériques, les adeptes du physique, eux, pourraient bien être les grands perdants de l’histoire. Ce qui est forcément un problème majeur auquel la firme doit absolument réfléchir.

Voilà une image qui a bien mal vieilli...

Rétrocompatibilité et jeux physiques, quelles solutions possibles ?

Mais dans une telle situation, quelles pourraient être les solutions possibles ? La première, et la plus évidente, serait que Sony continue de proposer un lecteur de disques sous forme d’accessoire vendu séparément, à l’instar de ce qui se fait déjà sur PS5 comme sur PS5 Pro. Le problème, c’est que cela irait alors totalement à l’encontre de la philosophie qui semble se dessiner à l’aube de la PS6, ce qui rend cette option plus qu’incertaine. En sachant que, dans le cas contraire, la question du prix pourrait également devenir un véritable frein pour la communauté.

Une autre solution possible serait que PlayStation emboîte le pas à Xbox en mettant également en place un système de « disc to digital », qui permettrait aux possesseurs de la PS5 d’obtenir une licence numérique pour tous les jeux qu’ils possèdent au format physique. Ce faisant, il ne serait ainsi plus nécessaire d’insérer le disque pour pouvoir profiter des jeux concernés sur PS6. Mais là encore, cela risque de poser de nombreuses questions de logistique qui vont devoir être réglées avant qu’une telle approche puisse être mise en place.

L’incertitude est totale

Dans tous les cas, il s’agit néanmoins d’un véritable casse-tête qui doit absolument être réglé par PlayStation avant le lancement de la PS6, tout du moins si la firme souhaite pouvoir jouir d’un lancement aussi confortable que possible. Car en l’état actuel des choses, Sony risque de faire face à une véritable fronde de la part des joueurs, qui pourraient faire le choix de se détourner de la PS6 si aucune solution viable n’est trouvée. En espérant que Sony, dans son marathon des pires décisions possibles, ne décide pas tout simplement de faire l’impasse sur la rétrocompatibilité.