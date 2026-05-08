En-dehors des récents leaks parus il y a quelques jours, l'une des principales sources d'information autour de la PS6, mais à la fiabilité forcément perfectible, nous avons de temps en temps droit à des révélations plus officielles. Après un témoignage de son architecte, Mark Cerny, auprès de Digital Foundry en mars dernier, c'est justement cette fois un chercheur éminent travaillant sur la console qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce qu'embarquera la console future génération de Sony.

Recherche à la Frame pour la PS6

En attendant de connaître la véritable fiche technique de la PS6, on tient de plusieurs sources officielles que la future console de Sony disposera en tout cas d'un panel de technologies très en vogue sur PC depuis quelques années. Tout d'abord, on sait que la version de base de la PlayStation 6 emboîtera le pas de la PS5 Pro et disposera d'entrée de jeu du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la technologie d'upscaling grâce à l'IA maison du géant japonais, en partenariat avec AMD.

Pour accompagner l'inclusion du PSSR sur la PS6, Ayan Kumar Bhunia, chercheur senior chez Sony Interactive Entertainment, a récemment révélé via sa page LinkedIn « diriger les efforts de recherche pour élever la qualité visuelle en temps réel pour les expériences PlayStation par le biais de l'interpolation d'image, la super-résolution et les modèles génératifs ». Par « interpolation d'image », le chercheur fait référence à la fameuse technologie de Frame Generation accessible sur les cartes graphiques AMD et NVIDIA embarquant des modèles d'IA.

Comme l'avait indiqué Mark Cerny en mars dernier auprès de Digital Foundry, Ayan Kumar Bhunia sous-entend qu'une majeure partie de son travail est d'intégrer « l'interpolation d'image pour la prochaine génération de plateformes PlayStation », à savoir en premier lieu la PS6. Par l'entremise du PSSR et donc des modèles d'IA qu'elle embarquera, la prochaine console de Sony sera donc en mesure de profiter de la technologie de Frame Generation pour assurer de meilleures performances encore. Reste désormais à voir quand la bête sortira, et surtout à quel prix au vu de la conjoncture actuelle.

Source : LinkedIn