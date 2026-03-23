En attendant des annonces officielles de la part du constructeur japonais concernant la PS6, comme sa fiche technique exacte, sa fenêtre de sortie (repoussée ou non) et aussi son prix, c'est son architecte Mark Cerny qui a partagé une information prometteuse concernant la console future génération de Sony, dans le cadre d'une interview avec les experts de Digital Foundry.

Un bond (de Frame) Générationnel en vue pour la PS6 ?

Jusqu'à présent, tout ce qu'on suspecte à propos de la PS6 nous provient de leaks et rumeurs à la véracité variable que Sony n'a ni confirmé, ni infirmé. Nous avons autrement droit de temps à autre à des nouvelles de la part de son architecte, Mark Cerny, qui a aussi travaillé sur la PS5 et la PS5 Pro, et qui occupe une place importante dans le fameux Projet Amethyst, le partenariat étroit entre AMD et Sony pour concevoir les technologies des consoles du géant japonais.

À ce titre, Mark Cerny a justement confié récemment à Digital Foundry qu'une technologie phare d'AMD sur PC devrait « arriver prochainement chez PlayStation », et plus spécifiquement sans doute sur PS6. Après le PSSR, l'équivalent du DLSS (mais pas le 5) de NVIDIA et du FSR d'AMD, exclusif à la PS5 Pro et première technologie de ce type à être disponible sur console, sa petite sœur pourrait quant à elle embarquer le Frame Generation façon AMD. Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité génère des images supplémentaires chaque seconde entre deux « vraies » images grâce à l'IA, ce qui permet in fine d'offrir de meilleures performances en jeu, mais au prix d'une plus grande latence d'entrée.

Voici plus précisément ce qu'a déclaré Mark Cerny concernant l'arrivée du Frame Generation d'AMD sur les plateformes PlayStation, et donc très probablement la PS6 : « Pour clarifier certains points concernant la collaboration avec AMD, le nouveau PSSR utilise le même algorithme de base co-développé que l'upscaling de FSR. La génération d'images FSR repose également sur une technologie co-développée. Je suis très satisfait de l'avancement de ce travail, et une bibliothèque de génération d'images équivalente devrait être disponible prochainement sur les plateformes PlayStation ».

Source : Digital Foundry