Alors que la PS6 n’a pas encore été officiellement dévoilée, plusieurs indices techniques laissent déjà entrevoir ses ambitions matérielles. En coulisses, les studios internes de Sony semblent déjà en pleine effervescence. Parmi eux, Firesprite fait parler de lui cette semaine grâce à une nouvelle offre d’emploi révélatrice, qui en dit long sur l’ampleur du projet en cours. Le jeu n’a pas encore été annoncé, mais plusieurs éléments laissent penser qu’il s’agit d’un titre AAA conçu spécifiquement pour la prochaine génération de consoles PlayStation.

Un projet taillé pour la PS6

Depuis plus d’un an, Firesprite multiplie les recrutements autour d’un mystérieux jeu décrit comme « ambitieux », et spécifiquement conçu pour les « technologies de nouvelle génération ». Une formulation que l’on retrouve dans presque toutes les annonces publiées par le studio ces derniers mois, et qui laisse peu de place au doute : ce jeu vise clairement la PS6.

À ce stade du cycle de vie de la PS5, il semble en effet peu probable qu’un tel projet sorte avant plusieurs années. L’hypothèse d’un titre cross-gen (PS5/PS6) reste possible, mais les termes employés, ainsi que la fenêtre de sortie implicite, renforcent l’idée d’un développement principalement axé sur la prochaine console.

Un AAA centré sur la narration et l’immersion

La dernière offre d’emploi repérée sur le site du studio apporte un nouvel éclairage : le jeu mettrait l’accent sur « l’atmosphère, la narration, le pouvoir de décision (agency) et une immersion poussée dans des territoires inédits ». Ces éléments laissent imaginer une aventure narrative ambitieuse, peut-être teintée de mystère, voire d’horreur.

L’usage du mot agency, qui renvoie à la capacité du joueur à faire des choix impactants, suggère également une dimension interactive forte, où les décisions pourraient avoir un véritable poids sur l’histoire ou l’environnement. Une approche qui évoque les jeux narratifs modernes à embranchements, mais portée ici par les capacités technologiques d’une nouvelle machine. Comme la PS6.

Firesprite n’a encore rien révélé officiellement sur la nature du jeu, mais plusieurs rumeurs circulent depuis l’année dernière. Certains évoquent un éventuel Until Dawn 2, suite du célèbre jeu d’horreur interactif, tandis que d’autres pensent à un reboot ou une suite de Siren, la licence culte du survival horror japonais. Rien n’a été confirmé, mais les allusions à une ambiance sombre et à un rendu en 4K/60 FPS laissent penser que l’horreur ou le suspense pourraient faire partie intégrante de l’expérience.

Un studio en reconstruction

Il convient de noter que Firesprite a traversé une période difficile récemment, marquée par des licenciements et des annulations de projets. Ce nouveau jeu semble donc représenter une forme de relance stratégique pour le studio, racheté par Sony en 2021. Misant sur un titre fort pour accompagner le lancement (ou les premiers mois) de la PS6, le studio pourrait chercher à s’illustrer durablement au sein de l’écosystème PlayStation Studios.

