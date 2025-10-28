La sortie de la PS6 pourrait marquer un tournant pour les habitués de l'écosystème Sony et ce serait pour suivre la concurrence d'après les derniers bruits de couloir.

La fin d'une ère en vue ? La prochaine génération de consoles approche de plus en plus et elle pourrait être annonciatrice de grands changements dans les habitudes des joueuses et joueurs. Pour autant, Sony pourrait faire perdurer une tradition sur sa PS6 une toute dernière fois, avant de passer définitivement à autre chose. En tout cas, si la concurrence l'abandonne, il y a de forte chance que le constructeur japonais finisse par faire de même.

La PS6, dernière irréductible ?

La question du prix du jeu vidéo en tant que loisir fait de plus en plus débat chez les consommateurs. Nous avions déjà eu quelques polémiques par le passé à propos de la tarification des consoles. Maintenant, cela devient monnaie courante et concerne aussi bien les machines que les jeux et même les abonnements. Cela dit, ce dernier point pourrait être voué à évoluer dans un avenir proche, même si la PS6 pourrait faire un peu de résistance.

C'est Microsoft qui pourrait être le premier à initier le changement. Imaginez : vous êtes l'heureux acquéreur de la prochaine Xbox et vous n'avez pas besoin d'abonnement pour jouer en ligne avec vos amis. Même si de plus en plus de jeux ne recourt sont accessibles en ligne sans, il est souvent nécessaire de souscrire à un forfait pour accéder à ces fonctionnalités. Mais, selon notre confrère Jez Corden de Windows Central, le géant américain abandonnerait ce système. Or, cela pourrait inspirer PlayStation. Peut-être pas pour la PS6, mais sa machine suivante.

De fait, si vous pouvez jouer à Fortnite, Skate, Apex Legends et tout un tas de free-to-play sur vos consoles PlayStation 4 et 5 à ce jour, vous avez besoin d'un abonnement au PS Plus pour accéder aux fonctionnalités en ligne des exclusivités Sony. Gran Turismo 7, Helldivers 2, le mode Legends de Ghost of Tsushima... Tout cela vous est inaccessible sans forfait. Or, si la PS6 risque de faire perdurer cette tradition bien ancrée depuis la PS3, il y a des chances qu'elle soit la dernière à le faire.

En effet, le simple fait que Microsoft, concurrent principal de Sony, puisse laisser derrière lui ce système a toutes les chances d'influer sur sa stratégie. Le online est désormais davantage une modalité qu'on s'attend à retrouver partout aujourd'hui, plutôt qu'une fonctionnalité premium. Dès lors, les constructeurs risquent de renforcer le coût des services de jeux à la demande. C'est déjà ce qui s'est passé avec le Xbox Game Pass. Nous pourrions donc voir la même chose pour le PS Plus à l'avenir tandis que les fonctionnalités en ligne deviendraient gratuites. Dès lors, le modèle adopté pour la PS6 pourrait être synonyme de transition.

