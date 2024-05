C'est en tout cas le fruit de spéculations dans les cercles spécialisés. En étudiant l'offre d'emploi de Sony en question, le géant japonais pourrait indiquer qu'un profond changement d'architecture pourrait s'opérer sur la PS6.

Le constructeur Sony songerait déjà à l'architecture de la PS6

Cette offre d'emploi fraîchement publiée par Sony concerne le développement de système logiciel. Elle demande au candidat de s'assurer que les jeux et programmes soient compatibles avec différentes architectures. Il est même fait mention d'un « nouveau système d'architecture ». Sans jamais mentionner la PS6, on pourrait donc s'imaginer que la future console du constructeur japonais arborera une architecture CPU différente des autres consoles. Les spécialistes spéculent donc qu'elle pourrait délaisser x86 pour ARM.

Grossièrement, l'architecture ARM est actuellement en plein essor par rapport à x86. La première favorise l'économie d'énergie, la vitesse de calcul et la stabilité, au détriment de la puissance brute, apanage de la seconde. Les processeurs ARM ne cessent cela dit de se développer et s'attirer les faveurs des constructeurs. C'est notamment le cas d'Apple pour ses Mac, et a priori de Microsoft s'agissant de la prochaine itération de consoles Xbox comme la Series 2. D'après Microsoft, celle-ci proposerait d'ailleurs « le plus grand bond technologique jamais vu dans une génération de consoles ». Nous verrons ce qu'il en sera contre la PS6 en temps voulu.

Sony pourrait en tout cas suivre cette tendance architecturale s'agissant de sa fameuse PS6. Par le passé, nous apprenions que le géant japonais souhaiterait faire en sorte qu'elle soit rétrocompatible avec les consoles précédentes. Cette nouvelle offre d'emploi illustre une fois encore cette volonté. Mais quand bien même un tel changement radical est plausible, avec de nouveaux faisceaux d'indices assez éloquents, tout ceci n'est pour l'instant que pure spéculation. Il faudra attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net.